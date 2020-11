Jobbik: "Mert a gyermek egy csoda; vigyázzunk rájuk ekképpen!"

Minden évben, november 20-án ünnepeljük a Gyermekek Világnapját, az idei alkalmat viszont az UNICEF más aspektusból emelte ki, és

kampányt indított a gyermekbántalmazás ellen „Ismerd fel, és tegyél ellene!” címmel.

A világnap alkalmából a Jobbik az alábbi közleménnyel emlékezett meg a családon belüli erőszak legvédtelenebb áldozatairól.

"Mikor arra a szóra gondolunk, hogy „gyermek”, eszünkbe juthat az önfeledt kacagásuk, vagy az őszinte mosolyuk. Talán az is, hogy hatalmas nagy szívük van, vagy esetleg az, hogy akárki közelében is vannak, még ha csak egy rövid időre is, de annak megszépül egy kicsit a napja.

Minden gyermekben van egy pici, igazán tiszta csoda. Erre pedig vigyázni, és az utolsókig őrizni minden egyes felnőtt kutyakötelessége!

Ennek ellenére vannak, akik ezen kötelességüknek nem tesznek eleget.

A gyermekbántalmazásról tudni kell, hogy nem csak fizikai bántalmazásban merül ki. Az elhanyagolás, érzelmi és szexuális bántalmazás is a legismertebb formái közé tartozik, az ezekből fakadó jeleket pedig minden felnőtt könnyen észre tudja venni bármelyik gyermeken. Ennek ellenére nagyon kevés eset jut csak el a rendőrségig, ugyanis Magyarországon nem elég szigorúak a jogszabályok, emellett nincs megfelelő szociális hálózat kiépítve ahhoz, hogy ezen széles spektrummal rendelkező, nagyon sokszor egy életen át lappangó helyzetekkel egyáltalán foglalkozzanak.

Nem győzzük szüntelenül hangoztatni, hogy a családon belüli erőszakot nem lehet eléggé komolyan venni, melynek az egyik ága a gyermekbántalmazás is. Egy országban megengedhetetlen, hogy a kormányzat csak akkor foglalkozzon komolyabban ezen témával, ha az Isztambuli egyezmény meg nem szavazásáról van szó. Addig pedig, amíg a politikai vezetés nem foglalkozik a kérdéssel, és nem üzen semmit a társadalom sérülékeny csoportjának, addig nekünk kell hangosnak lennünk.

Mi nem egyszer foglaltunk már állást ezen témában, ami, valljuk be, nem valami bonyolult procedúra; a családon belüli erőszak minden formája megengedhetetlen, és mélységesen elítélendő, és mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető legkevesebb alkalommal üsse fel a fejét! Ennek érdekében az erre vonatkozó jogszabályokat először megreformálni, és nagy mértékben szigorítani kell, majd egy megfelelően kiépített szociális hálót kell létrehozni a megelőzésre, felismerésre és a probléma kezelésére azért, hogy egyetlen egy gyermeknek se kelljen félelemben felnőnie!

Ugyanis egy olyan valaki, aki ennyi szeretetet képes adni pusztán azzal, hogy létezik, csakis mértéktelen szeretetet szabadna, hogy visszakapjon.

Mert a gyermek egy csoda; vigyázzunk rájuk ekképpen!"