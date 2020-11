Szijjártó: "Valamikor a tavaszi hónapokban lehet számítani az oltásokra"

A járvány második hulláma miatt világviszonylatban is komoly kihívásokkal kell szembenézni és a magyar egészségügy továbbra is állja a sarat

- jelentette ki a parlamentben napirend előtt Szijjártó Péter, aki a koronavírus miatt karanténban töltötte az elmúlt heteket. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, Magyarországon csak a hatályos jogszabályok alapján, az arra illetékes hatóságok által megvizsgált és engedélyezett oltóanyagot lehet beadni az embereknek.

Nem üzleti vagy politikai lobbi érdekek döntenek arról, hogy milyen oltóanyagot lehet ingyenesen és önkéntes alapon lehet beadni a agyar embereknek

- mondta Szijjártó Péter, aki elmondta, hazánkban két hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, valamint Nemzeti Népegészségügyi Központ világos eljárásrend alapján vizsgálják a beérkezett oltóanyagokat és döntenek arról, hogy az adott vakcina használható-e.

A miniszter expozéjában felidézte, hogy az EU-USA együttműködés nyomán most három olyan vakcina fejlesztés zajlik, amelynek kapcsán már le lehet kötni, meg lehet rendelni az oltóanyagokat. Így az AstraZeneca, a Janssen Pharmaceuticals és a Pfizer, illetve a BioNTech együttműködésének keretében, 12 millió oltóanyag lekötésére került sor magyar szempontból. A megfelelő engedélyeztetési eljárás után, valamikor a tavaszi hónapokban lehet számítani az oltásokra.

Szijjártó Péter szólt az oroszországi vakcinákról is. Elhangzott, hogy az orosz fejlesztés jelenleg a harmadik fázisban van, ami a félidei fejlesztésnek tekinthető és az orosz állítás alapján 92 százalékos hatékonyságú. Ebből hazánkba 10 darab oltóanyag érkezett, hogy a vizsgálatok során eldöntsék a szakemberek a forgalmazását. Kínában is három cég fejleszt oltóanyagot és a kínai kormány most bejelentette a harmadik fázis meglétét. Amennyiben eljut a kínai fejlesztés a szükséges ellenőrzésig, akkor lehet forgalmazni a vakcinát.

Az egész világ arra vár, hogy a biztonságos vakcina fejlesztés meglegyen és a lehető leggyorsabban be lehessen ingyenesen adni a védőoltást

- zárta felszólalását a külgazdasági és külügyminiszter.

Lukács László György, a Jobbik képviselőcsoportjából arra hívta fel a figyelmet, hogy a vakcina fejlesztés egy hitelességi kérdés is. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy az orosz gyártó nem akar együttműködni az európai hatósággal.

Ilyenkor felvillan egy kis piros fény a fejében és azt mondja, hogy ezzel óvatosan kell bánni és miniszter úrnak is ezt javaslom. Fogadja meg az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásait, a tudás és a tudomány az ő oldalukon áll, és nem piacról befolyásoltan döntenek, hanem úgy, mi az, ami hatásos, biztonságos és valóban az embereknek a legjobb eredményt biztosítja. Világos, hogy amikor az eredményt illetően kétséges orosz oltásról reklámozta miniszter úr a közösségi oldalán, akkor az emberek kétkedését is erősíti az összes többi oltással kapcsolatban. Például az angolok fejlesztései elérhetőek az interneten, tehát ez a valódi átláthatóság. Ez hiányzik most az orosz és kínai fejlesztésekből

- hívta fel a figyelmet a Jobbik képviselője.

Kormányoldalon senki nem lobbizott egyetlen oltóanyag mellett sem - jelentette ki válaszában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint helytelen és szégyenteljes az a megközelítés, hogy ne bízzunk döntéseket a magyar hatóságokra, és helyette az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásait vegyük elsősorban figyelembe.