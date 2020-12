A németek javaslataira vár a lengyel és a magyar kormányfő

Mateusz Morawiecki lengyel és Orbán Viktor magyarminiszterelnök nyitott az új javaslatokra, meg vannak győződve arról, hogy meg lehet egyezni a vitában akkor, ha az összhangban van az uniós alapszerződéssel és a júliusi EU-csúcs zárónyilatkozatával – írja a Portfolio a Reuters brit hírügynökség tudósítására hivatkozva. A PAP lengyel hírügynökség szerint két vezető hétfő esti megbeszélése után Piotr Müller lengyel kormányzóvivő nyilatkozott, aki szerint

egy lehetséges megoldás többfajta variációját is megvitatták, de továbbra is várnak a német elnökségre, hogy mutassa be a javaslatait ezen a téren.