Orbán Trump után is marad a trumpizmusnál?

A Népszava írja a Fidesz egyik, a magyar-amerikai kapcsolatokra rálátó politikusára hivatkozva, hogy az Orbán-kabinet Donald Trump választási veresége után is maradhat a trumpizmusnál: „Trumpot túléli a trumpizmus! Ez a hosszú távú esélyünk! Bidennel nehéz lesz, de a remény hal meg utoljára…”.

A név nélkül nyilatkozó szerint az állomáshelyét a közelmúltban elfoglaló Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövetnek kettős feladata lesz: „kapcsolatépítés a trumpizmus híveivel, intézeteivel”, és valamilyen működő viszony kialakítása a Biden-adminisztrációval, főleg a külügyminisztériummal.

A lap információi szerint a magyar miniszterelnök ezután is a trumpizmusban hisz és ennek a kormányzati kommunikáció hangot fog adni, főleg annak tekintetében, hogy a demokrata kormányzat alatt „így is, úgy is rossz lesz a magyar-amerikai viszony”.

Egy kommunikációs vezető úgy magyarázta a kormányzati álláspontot a Népszavának, hogy több mint 73 millió ember szavazott Trumpra, erre építenek, mert ez egy olyan tömeg, ami hosszútávon meghatározza az amerikai politikát.

Egy gyakorló magyar diplomata is racionális stratégiának tartja ezt, mert a Republikánus Párt első vonalát ma Trumphoz közel álló politikusok alkotják, de azzal is számolni kell, hogy "ezek az emberek idővel átnyergelnek majd valaki másra, akit igyekeznek felépíteni a következő választásra".