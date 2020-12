Fontos fejek hullanak Szlovákiában

A korábbi legfőbb ügyészt, a korábbi országos rendőrfőkapitányt, a bűnüldöző szervek további jeles tagjait, az ország leggazdagabb, de a politikához ezer szállal kötődő üzletembereit is rendőrök kísérték hűvösebb helyekre.

Könnyű lenne azzal magyarázni a korábbi fontos posztokat betöltő, befolyásos személyiségek elleni eljárásokat, hogy a kormányváltás után jött egy tiszta kezű kormány és levadászta az előző korrupt kormány nomináltjait, de nyilván nem ennyire egyszerű a helyzet.

A Kuciak-effektus

Vitathatatlan, hogy a Kuciak-gyilkosság után a társadalmi nyomás hatására valami megmozdult Szlovákiában. Mindennek nem mellékes eredménye, hogy a gyilkosság miatt bíróság elé állt az egyik legbefolyásosabb üzletember, (a Smerrel vagy az azóta kormányra kerülő SaS-szel is közeli kapcsolatokat ápoló) Marián Kočner, nem beszélve azokról a (többek között szlovákiai magyar) fiatalokról, akik megölték az újságírót és menyasszonyát.

A Kuciak-gyilkosság utáni kormányváltás a bűnüldözés alapvető szerkezeti problémáit is felszínre hozta, nevezetesen a rendőrség és az ügyészség gyakorlati függetlenségének kérdését. A Fico helyébe lépő Pellegrini kormányfő alatt megindult az úgynevezett „tisztulási“ folyamat, hiszen még melegében leváltották az akkori rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart (akit nem mellesleg idén gyanúsítottak meg bűnszervezet létrehozásával és korrupcióval) és még ennek a kormánynak az idején tartóztatták le hivatali visszaélés miatt Dobroslav Trnka korábbi főügyészt is (igaz, utóbbit elengedték).

Mindenkit levadászunk egyenként

A február 29-i választásokat a további megtisztulási vágy vezette és emelte a korrupció elleni harc vezető arcaként tetszelgő Igor Matovičot. Nem utolsó sorban azért nyerhetett, mert a kampányban felelősségre vonásokat ígért. Kormányra kerülve a korábbi ellenzéki pártok azonban már korántsem voltak meggyőződve arról, hogy az ügyészséget és a rendőrséget függetleníteni kellene a belügyminisztériumtól és többek között egymás közötti viszályaik miatt sokáig betöltetlen volt a rendőrség és az ügyészség vezetői posztja is.

A bűnüldöző szervek azonban vezető híján sem álltak le (vagy talán éppen azért) és folytatták munkájukat, jellemzően úgy, hogy egy-egy fontosabb vallomás után egymást érték a jól megjegyezhető nevű rendőrségi akciók (Vihar, Tisztítótűz, Isten malmai, Júdás, stb.), majd az újabb vallomások, esetleges vádalkuk és így tovább. Így került például a rendőrség látóterébe a korábban említett Trnka egyik korábbi munkatársa, a Speciális Ügyészség tétlenségéről híres korábbi vezetője Kováčik. Norbert Pakši magasrangú rendőrségi vezető „éneklése” után pedig a napokban a korábbi rendőrfőkapitányt, Lučanskýt tartóztatták le. Utóbbi esete azért is érdekes, mert a jelenlegi legerősebb párt, a Hlas elnöke, Pellegrini javasolta még kormányfőként a fent említett Gašpar helyére.

Akit tényleg érinthetetlennek hittek

A bűnüldöző szervek megtisztítása mellett a rendőrség más körökben is végezte a munkáját. Több maffiózót is rács mögé juttattak, de az emberek mégis akkor kapták fel igazán a fejüket, amikor a Penta pénzügyi csoport első emberért, Jaroslav Haščákot is rendőrök kísérték el. A Penta olyan fontos területeken végez tevékenységet, mint az egészségügy (kórházak, magán egészségbiztosító tartozik hozzá), a média (a Gorilla-ügy eltusolása érdekében megvették a Sme lapcsaládot, benne az egyetlen magyar napilappal, az Új Szóval), de az energetikában és az élelmiszeriparban (ld. a békéscsabai húsipart) is vannak érdekeltségeik.

Haščák a 2011-ben kirobbant Gorilla-botrány fő alakja volt. Az aktáról azt kell tudni, hogy a politika és a pénzügyi világ kapcsolatairól, a pozíciók leosztásáról, ügyek kezeléséről szólt, azonban nem volt igazán komoly áldozata. Már csak azért sem, mert a Penta minden fontosabb politikai erővel meg tudott állapodni. A Gorilla-iratok nyilvánosságra kerülése, eltűnése rengeteg fordulatot vett, többen üzleteltek vele, a Penta azt szerette volna, ha egyszer és mindenkorra eltűnnek.

Azt még nem tudni, Haščákot miért vitték el. A Gorilla-ügy túlságosan kézenfekvő magyarázat lenne, de hagyjuk magunkat meglepni!

Főügyészi mizéria – visszarendeződés?

Idén július közepén lejárt a szlovák főügyész megbízatási ideje és bár a törvény szerint még maradhatott volna egy kis ideig a pozíciójában, inkább felmentését kérte. A kormánykoalícióban uralkodó káosz és bizalmatlanság kormányválsággal fenyegetett. A miniszterelnök konkrétan pártja kilépésével fenyegetőzött, ha koalíciós partnerei az ellenzékkel együttműködnek a választás során.

Aztán a vége az lett, hogy a négy kormánypártból csak három támogatta a végül győztes jelöltet (és nem, nem Matovič pártja volt az, hanem a korábbi köztársasági elnök, Kiska által létrehozott párt). Maroš Žilinkát azonba nem csak a Smer és a Hlas, de még a neonáci Kotlaba-párt képviselői is támogatták. Ez utóbbi semmiképpen sem jó ajánlólevél, de a gyakorlat majd megmutatja, sikerül-e politika- és befolyásmentesen végeznie a munkáját az új főügyésznek és folytatódik-e a „tisztulás”.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az ideiglenes rendőrfőkapitány helyére is kell majd valakit egyszer ültetni…