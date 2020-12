Meghalt Pécsi Ildikó

Elhunyt életének 81. évében Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész - tudatta a hírt a gödöllői önkormányzat szombaton a Facebook-oldalán.

A Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt szombaton gödöllői otthonában érte a halál. Pécsi Ildikó Gödöllő díszpolgára volt, a város önkormányzata saját halottjának tekinti.

Pécsi Ildikó 1940. május 21-én született Polgáron, 1962-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Nevéhez számos emlékezetes színpadi és filmes alakítás fűződik. Láthatta őt a közönség drámai és prózai szerepekben, komédiában és operettekben is. Az első magyar szélesvásznú filmben, az 1962-ben bemutatott Az aranyemberben Noémit játszotta, emellett szerepelt A Tenkes kapitánya című televíziós sorozatban is. Dolgozott rendezőként, 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő is volt.

Munkásságát 1976-ban Jászai Mari-díjjal, 1980-ban érdemes művészi, 1987-ben kiváló művészi címmel, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetéssel ismerték el. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkásságáért, előadóművészi tevékenységéért. Idén a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjjal jutalmazta.