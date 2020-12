A WHO nem ajánlja a karácsonyi ölelést

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közölte, több konzultációt is folytatott kutatókkal, járványügyi szakemberekkel, hogy fenntartsák-e a szigorú járványügyi intézkedéseket. A válasz egyöntetű volt: a szigorú intézkedéseket fent kell tartani - idézte fel. "Azt mondták, szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, az a fontos, hogy mi is legyünk" - mondta.