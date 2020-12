Jakab Péter: Az ellenzék pontosan azért tudja a nemzet egészét képviselni, mert sokszínű

Én azért is hiszek az ellenzék erejében mert látom, hogy az elmúlt másfél két évben honnan-hová jutott el, mekkora változáson esett át mind a Jobbik, mind pedig a többi ellenzéki párt és a változás abban foglalható össze, hogy képesek vagyunk kompromisszumokat kötni

- mondta Jakab Péter az ATV műsorában.

A Jobbik elnöke szerint, amikor leültek az ellenzéki pártok egy asztalhoz és nagyon sok áldozatot hoznak, nagyon sok kompromisszumot kötnek, akkor azt nem véletlenül teszik, hanem azért, mert egy sokkal jobb Magyarországot szeretnének, mint ami eddig volt.

Orbán Viktor erre képtelen. Pont az uniós mentőcsomag kapcsán jelentette ki, hogy ő nem kompromisszumot akar, hanem megoldást. Miközben nem látja, hogy a megoldás, maga a kompromisszum, ami úgy szól, hogy adunk neked egy 2500 milliárd forintos mentőcsomagot és cserébe csak azt kérjük, hogy ezt most ne magadra vagy a családodra költsd, hogy ezt kivételesen ne lopd el, hanem fordítsd a magyarok jólétére. De Orbán Viktor ezt a kompromisszumot sem tudja megkötni, mert nyilván önmagát képviseli és nem a nemzet egészét

- tette hozzá a Jobbik elnöke.

Jakab Péter úgy vélte, az ellenzék pontosan azért tudja a nemzet egészét képviselni, mert sokszínű. Mint fogalmazott, van egy erős jobbszárnya az ellenzéknek, ez a Jobbik, és van egy erős balszárnya. Ez a kettő pedig szerinte nem egymást gyengíti, hanem egymást erősíti. Magyarország számára katasztrófával egyenértékűnek nevezte a Jobbik elnöke az uniós mentőcsomag ellen emelt magyar-lengyel vétót.

Orbán Viktor minden egyes magyar embertől, a csecsemőtől az aggastyánig, elvesz 250 ezer forintot. Azt mondja nélkülözni tudja az ország ezt a pénzt, miközben 900 milliárd forint hitelt vesz fel orosz és kínai bankoktól, amit 30 év alatt velünk meg a gyerekeinkkel akar visszafizettetni

- jelentette ki Jakab Péter, aki szerint a mentőcsomag nemcsak jár Magyarországnak, de egyenesen szükség van rá, hogy megmenthessék azokat a munkahelyeket, amik még működnek. Arra hívta fel a figyelmet, hogy csak az elmúlt két hónapban 63 ezren vesztették el az állásukat, ami döbbenetesnek nevezett és ha az Orbán kormány fenntartja ezt az uniós vétót akkor még nehezebb helyzetbe kerül az ország

Arra a kérdésre, hogy korábban a Jobbik is sokat bírálta az Európai Unió működését Jakab Péter azt mondta, a Jobbik ebben is sokat fejlődött. Jelezte, az EU nem egy rossz találmány, vannak hibái, de mint hangsúlyozta, ezeket ki kell mondani és ki kell javítani. A béruniós kezdeményezésük is éppen erről szólt, hogy ne legyen kétsebességes Európa, ne legyenek másodrangú polgárai az EU-nak a kelet-európai tagállamok. Kijelentette, ha a magyar munkaerő minőségi munkát végez, akkor azt meg kell fizetni.

Tehát a Jobbik pozitív irányba változik. A Fidesz is változik, de negatív irányba. Ők keresztényekből meg konzervatívokból tolvajok meg drogosok lettek, akik két mise között most éppen orgiákon lógatják a lábukat

- mondta a pártelnök.

Jakab Péter értékelése alapján a Fidesz szavazók áldozatok akiket megtévesztettek és segíteni kell rajtuk, de azok a politikusok akik kiszolgálták ezt a rendszert szerinte tettestársak akiket el kell számoltatni.

Nem tudok megbocsájtó lenni azokkal akik tétlenül nézték, vagy tevőlegesen asszisztálnak ahhoz, hogy most éppen uniós forrásoktól fosztják meg a magyar embereket, de korábban már megfosztották a jól működő egészségügytől, a rendes megélhetésüktől, a biztonságuktól. Tíz évnyi kétharmad után vagyunk. Mindent megtehetett volna a Fidesz-kormány, de ezt a kétharmados felhatalmazást arra használták fel, hogy egy keleti típusú rezsimet építsenek, ahelyett, hogy a nyugati jólétet hozták volna el ennek az országnak. Lehet visszamutogatni a 2010 előtti időszakra és biztos, hogy mindenkinek van felelőssége, de az aki tíz éve kétharmados többségben uralja az országot, az nem kenheti másra a felelősséget

- mondta Jakab Péter.

A Jobbik elnöke cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint egy ennyire sokféle ellenzék nem lesz majd képes kormányozni. Szerinte ha egy kormány sokszínű az a legfőbb garancia arra, hogy tisztességes is marad. Úgy fogalmazott, hogy a hat párt között már most is állandóak az egyeztetések, ha pedig lenne egy párt eltévelyedne, akkor ott a másik öt párt akik a helyes utat megmutatják, hogy mindenki előre húzza az ország szekerét és ne vissza, főleg pedig ne össze-vissza.