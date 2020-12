Élőben közvetítette, ahogy terhes barátnőjét megverte, kizárta, majd végignézte, ahogy halálra fagy

A Stas Reeflay néven tevékenykedő 30 éves orosz influencer élőben közvetítette, ahogy december 2-án, reggel Moszkva közelében lévő lakásukban bántalmazza, vízzel leönti, majd alsóneműben kizárja 28 éves terhes barátnőjét Valentina Grigorjevát. Mindezt azért, hogy adományért cserébe élőben közvetítse, ahogy tovább kínozza a nőt, míg az meg nem fagy - írja a 444.hu.

A sokkoló videó végén a férfi visszahúzza a kihűlt nőt a lakásba, miközben élőzve rádöbben, hogy nincs pulzusa.

Nyuszikám, mi van veled? Gyerekek, nincs pulzusa, Sápadt. Nem lélegzik

- hallható a videóban mielőtt kihívta a mentőket. A Baza nevű független orosz hírcsatorna értesülései szerint az influencer a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy a barátnőjét azért zárta ki, mert "bűzlött". A férfit letartóztatták.

Resetnyikov az online bevételeit egy olyan orosz streaming platformon szerezte, aminek lényege, hogy a nézők élő közvetítés közben támogathatják pénzzel a közvetítőt. A több órányi felvételt áttekintve a Sun szerint akadtak olyan nézők is, akik azért ajánlottak fel konkrét összegeket, hogy az influencer vagy valamelyik vendége kínzásoknak és megalázásoknak vesse alá magát. Resetnyikov korábbi "műsorai" is az erőszakra és a lerészegedésre építettek, akadt olyan követője, aki ezer dollárral támogatta a videóit. Rendszeres témája volt az adásoknak az is, hogy az influencer vagy ő és a vendégei annyit ittak és ettek, hogy a végén okádni kezdtek a kamera előtt.