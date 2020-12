Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, a kormány szerint ártana a gazdaságnak

A Jobbik korábban kezdeményezte, hogy jövőre legyen munkaszüneti nap december 24-e:

Most az MSZP-s Gurmai Zita kérdésére adott választ Schanda Tamás államtitkár, ebből kiderül, hogy a kormány álláspontja szerint ez GDP-kiesést okozna:

A jelenleg is érvényben lévő munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a versenyképességet és GDP kiesést is okozna, érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételeit is.