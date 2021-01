Csakis a hely számít: 74 milliós balatoni lakás és 300 ezres kertes ház is van Magyarországon

Összegyűjtötte 2020 legszélsőségesebb példáit az ingatlan.com, az év hirdetései között ezúttal is hatalmas árbeli különbségek voltak. Természetesen most is az elhelyezkedés döntött mindenről.

A Telexen megjelent összefoglalóból kiderült, a legdrágább „panellakást” a Balaton partján adták el: a siófoki Aranyparton lévő, felújított vízparti panelépület harmadik emeletén lévő 79 négyzetméteres lakást az egyik siófoki ingatlaniroda hirdette meg, a vevő pedig 74 millió forintot, azaz négyzetméterenként majdnem 1 millió forintot adott érte.

A panelpiacon extrém magas árat magyarázza, hogy a lakásnak van egy 40 négyzetméteres terasza, a háznak pedig közvetlen kijárata van a strandra - írták.

Ebből persze az is kiderül, hogy valószínűleg nem klasszikus panellakásról van szó, hanem egy paneltechnológiával épült korábbi szállodát újíthattak fel és oszthattak szét önálló lakásokra.

Ettől függetlenül nagyon szembetűnő a különbség, ha azt nézzük, hogy a Borsod megyei Négyes településen található egyik romos vályogházért mennyit kértek el. A Tiszától 8 kilométeres távolságra lévő, 60 négyzetméteres, másfél szobás ingatlant és a hozzá tartozó 600 négyzetméteres telket 300 ezer forintos áron dobta piacra a tulajdonosa.