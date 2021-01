Jól átverte a nyugdíjasokat a kormánypárti sajtó a 13. havi nyugdíj kifizetésével

Aki a hazai közéletet ismeri, jól tudja, hogy a kormányzati agytröszt hazugságai milyen automatikusan szaladnak végig a különböző online platformok százain. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy van annak veszélye, ha a kormánypárti szerkesztőségek beleszarnak abba, hogy tulajdonképpen mit is kapnak kézhez - mit is mondott valójában az adott fideszes miniszter.

Szóval, vagy a túlzott automatizáció, vagy a Novák Katalinnal szembeni tiszteletlenség lehetett az oka, de a teljes kormányzati sajtó benyalta azt, hogy a családügyi miniszter januárra ígérte az egyhetes (vö.: a 13. havi nyugdíj visszaépítése) plusz összeget a nyugdíjasoknak, pedig azt csak az MTI tudósítója értette félre.

Szóval, szombat délelőtt 10:17-kor megjelent a hír a közmédia hírfolyamában, hogy "Megkezdi a kormány a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését: 2021 januárjában plusz egyheti, 2022-ben további egyheti, 2023-ban ismét további egyheti, 2024-ben pedig már plusz egy teljes havi nyugdíjat kapnak majd a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a Facebook-oldalán". Aztán több mint 7 órának kellett eltelnie, hogy észrevegyék a hibát, 17:37-kor javították a hírt, és erre kérték a szerkesztőségeket is "a hitelesség érdekében".

A gond ezzel csak az, hogy Novák Katalin tényleg egy Facebook-videóban beszélt, szóval csak két percet kellett volna szánni a miniszterre, hogy ne verjék át a nyugdíjasokat, de úgy tűnik, erre nem volt szándék a kormánypárti szerkesztőségekben.

Szegény Novák Katalin, nem figyelnek rá :(

Cikkünk megjelenése idején néhány helyen, így például a megyei lapokban javították már a hibát, de jó néhány címlapon még így virít:

pestisracok.hu - videóval :)

magyarnemzet.hu - ők próbáltak frissíteni, de így még jobban belezavarodtak

magyarhirlap.hu - a cikk frissült, csak hát az árulkodó link... :(

origo.hu - mert az Origo mindig igazat ír!