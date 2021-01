Újra adómentes a házipálesz

A pálinka bér- és magánfőzése ténylegesen adómentessé válik 2021. január 1-jétől

- mondta Varga Mihály pénzügyminiszter amikor tavaly novemberben döntött a parlament a pálinkafőzés adómentességének visszaállításáról.

A január 1-től életbe lépett jogszabály alapján Magyarországon adómentes a pálinkafőzés azok számára, akik 86 liter, 50 fokos gyümölcspálinkát állítanak elő. Igaz ez a saját desztillálóberendezést használók esetében, és azokra is, akik egy bérfőzde szolgáltatásait veszik igénybe. Ez utóbbi tevékenységet végző kisvállalkozások tehát újra egyszerűbben és ami nem mellékes olcsóbban főzhetik le a magánszemélyek által hozott gyümölcsből a házipálinkát. Amit nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni.

Az agroinfo.hu értékelése szerint a módosítás a pálinkafőzdék napi munkáját is megkönnyíti. Eddig az előállított pálinka literenkénti árának közel felét tette ki a jövedéki adó, amit többnyire készpénzben szedték be a bérfőzdék a főzetőktől. Bizonyos értékhatár elérése után adózniuk kellett a NAV-nak és főszezonban erre akár hetente is sor kerülhetett.

A literenkénti ár vélhetően csökkenni fog, ami várhatóan növelheti a cefrézési kedvet. Eddig körülbelül 1800 Ft-os literenkénti átlagárat kellett fizetni a bérfőzdékben, a mostani változással azonban több száz forinttal alacsonyabb áron lehet majd igénybe venni a szolgáltatást, hiszen csak a munkadíjat és az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket kell megfizetni. A jövedékiadó-mentesség azokra is vonatkozik, akik otthon, saját berendezéssel készítenek saját gyümölcsből pálinkát: eddig, akik maximum 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel, otthon állították elő a párlatot, a magánfőzéshez való jogot minimum 5 darab párlat adójegy (700 Forint/darab) megvásárlásával válthatták meg. Egy adójegy 1 liter pálinka előállítására jogosít, tehát évente maximum 86 darab adójegyet szerezhettek be háztartásonként a maximálisan főzhető 86 liter pálinka előállításához. Ez azt jelenti, hogy teljes kapacitást kihasználó otthoni pálinkafőzés idén éves szinten mintegy 60 000 forinttal kerül majd kevesebbe.

A második Orbán kormány 2010-ben döntött úgy, hogy a magáncélra készült pálinka jövedékiadó-mentességet élvez háztartásonként 50 literig. 2014-ben az Európai Unió visszavezettette a bérfőzési szeszadót és ezzel párhuzamosan még EU-s kötelezettségszegési eljárás is indult a magyar kormány döntése miatt. Csakhogy a 2016-ban lezárult vizsgálat után az Európai Bizottság maga kezdeményezte annak az 1992-es irányelvnek a megváltoztatását, amely lehetetlenné tette a kis mennyiségű párlatok előállításának jövedéki adó mentességét. Indoklásként a kisebb szeszgyártó vállalkozások költségeinek csökkentése, ezáltal a vállalkozások támogatása volt.

Ugyanakkor nehéz helyzetben vannak a kereskedelmi főzdék, amelyekre a most bevezetett jövedékiadó-mentesség nem vonatkozik. A Pálinka Nemzeti Tanács vezetője tavaly szeptemberben a vg.hu-nak úgy fogalmazott, hogy a gyümölcstermés jó részé elvitte a tavaszi fagy ezért eleve kevesebb pálinkát állítottak elő. A koronavírus-járvány szintén erős befolyással volt a forgalomra, mivel a kereskedelmi főzdékből kikerülő párlatok nagy részét vendéglátó egységek vásárolják fel, viszont ezek csak jelentős korlátozásokkal tudtak üzemelni.

A kereskedelmi főzdék forgalma már 2019-ben sem volt biztató, hiszen 40 %-kal esett vissza az előző évihez képest. Ennek oka leginkább a népegészségügyi termékadó (Neta) pálinkára való kiterjesztése volt, melynek köszönhetően a kereskedelmi forgalomba kerülő pálinka ára jelentős mértékben megemelkedett.