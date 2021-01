"15 millió magyar kormánya leszünk" - az ellenzéki pártok közös alapelveket fogadtak el a kormányváltás utáni időszakra

Egy évvel vagyunk 2022, vagyis a kormányváltás előtt, és az ellenzéki pártok vezetői ma sorsdöntő lépésre készülnek, lefektetik a közös kormányzás alapjait, alapelveit

– így vezette fel a hatpárti parlamenti sajtótájékoztatót Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője. A politikus emlékeztetett: 10 éve küzdünk már egy elnyomó, autoriter rendszerrel szemben, egy közös cél, egy sikeres, felszabadult szolidáris Magyarország megteremtéséért.

Barabás Richárd hangsúlyozta a győzelem technikai alapfeltételei, a közös indulás után ez a következő lépés,

"mert nem elég a kormányváltás, a kormányváltás önmagában eszköz, nem cél, a célunk ugyanis Magyarország felemelése és egy sikeres, boldog, virágzó Magyarország megteremtése”.

Ennek pedig hat sarokköve van, amelyeket az ellenzéki pártelnökök ismertettek egyenként.

Újabb bejelentésre készül az ellenzék a közös kormányzásról Az ellenzéki pártok közösségi oldalán megjelent egy fotó, amelyen a pártelnökök közösen szerepelnek, és bár további részleteket nem közölnek, de annyit elárultak, ma délután nyilvánosan is bejelentik a közös kormányzás hat alapelvét. Az ellenzéki pártelnökök legutóbb december végén nyilatkoztak közösen, akkor a közös listán való indulás volt a legfontosabb hír, ugyanakkor a pártvezetők bemutattak egy 13 pontos garancia csomagot is, amely a tervek szerint megalapozza a korszakváltást.

Az önmagával békében élő nemzet

Jakab Péter arról beszélt, hogy a Jobbik korábban jelezte, csak akkor vesz részt az együttműködésben, ha a leendő új kormány nemcsak az Orbán-rendszernek vet véget, de vállalja azt is, hogy egy jobb Magyarországot teremt annál, mint amelyen az elmúlt 30 évben volt. Az elmúlt hónapokban az ellenzéki pártok megalkották, az ellenzéki pártelnökök pedig konszenzussal jóváhagyták azt a dokumentumot, ami rögzíti a közös kormányzás alapelveit, azokat,

„amelyek garantálják azt, hogy az általunk vezetett Magyarország 2022 után valóban jobb hely lesz annál, mint ami az elmúlt 30 évben volt”

– fogalmazott a pártelnök.

A társadalmi béke megteremtését nevezte a legfontosabb vállalásnak Jakab Péter.

„Véget vetünk az elmúlt évtized gyűlölködésének, betemetjük a társadalmi árkokat, és újra egyesítjük a nemzetet, erre pedig mi magunk vagyunk a garancia”

– mondta. Az ellenzéki összefogás képes volt ideológiákon átívelve összekötni baloldalit, konzervatívot és liberálist.

„Mert mi nem azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt”

– fogalmazott.

Jakab Péter hangsúlyozta, mindenkit a nemzet részének tekintenek. Mindenkit képviselni fogunk, aki magyarnak vallja magát, legyen bármilyen a származása, legyen bármely párt szavazója, éljen bárhol, mert tisztességes fizetésre, nyugdíjra, modern egészségügyre és oktatásra minden magyarnak ugyanúgy szüksége van pártállástól függetlenül – szögezte le a Jobbik elnöke, hozzátéve:

„mi nem hat párt, hanem 15 millió magyar kormánya leszünk”.

A demokratikus jogállam

Fekete-Győr András arról beszélt, hogy olyan új köztársaságot fognak építeni, ahol a polgárok ellenőrzik a kormányt, és nem pedig fordítva, ahol a hatalom szolgálja a törvényt, nem pedig a törvény szolgálja a hatalmat. Egy országot, ahol nem egytelen ember alakítja az ország jövőjét.

„Véget fogunk vetni az oligarchák hatalmának, és leszámolunk a korrupcióval. Egyetlen bűn sem maradhat büntetlenül”

– közölte a Momentum elnöke. Magyarország végre a törvényes rend országa lesz, egyenlő jogokkal és köteleségekkel – tette hozzá.

A jövőbe tekintő kormányzás

Schmuck Erzsébet aláhúzta: olyan kormányzásra készülnek, amelyben a jelen érdekei mellett számításba veszik az ország és a bolygó jövőjét is. Tudatában vannak az ökológiai válságnak és a gyorsuló klímaváltozásnak.

„Értjük, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, amelynek a saját kezében van a sorsa”

– magyarázta az LMP társelnöke. Cél egy környezettudatos társadalom felépítése, de célként jelölte meg a népességfogyás megállítását is, és olyan feltételek megalkotását, hogy minden egyes család felőséggel tudjon gyermeket vállalni. A migráció kihívásánál a mély okokat kell megoldani, ebben számítanak ez EU segítségére, de a bevándorlás kérdését a nemzeti kormány kezében kell tartani – hangzott el.

Fellépünk az illegális migráció és az embercsempészet minden formája ellen

– közölte a politikus.

A gondoskodó társadalom

Szabó Tímea elmondta, hogy olyan társadalomért dolgoznak, amely nem hagyja magára az időseket, betegeket, szegényeket, ahol minden felnőtt fontos, minden gyermek érték. Igazságos újraelosztási modellt hoznak létre, hogy mindenki elérje az ingyenes és jó minőségi oktatást, egészségügyet, kultúrát, és szociális hálót – ígérte a Párbeszéd társelnöke.

Olyan társadalomért dolgozunk, ahol nincsenek kiváltságosok

– szögezte le, hozzátéve: ahol aki tehetősebb többel fog hozzájárulni a közöshöz, hogy az elesettek többet kaphassanak vissza, és ahol a fiatalok úgy érezhetik, nem kell elhagyni az országot, hanem vissza lehet odatérni.

Az igazságos társadalom

Kunhalmi Ágnes szerint az igazságos gazdasághoz szabad, méltányos, és a társadalmi előrehaladást segítő oktatási rendszerre van szükség, emellett tisztességes versenyre, jó minőségű állami szolgáltatásokra, illetve a méltányos közteherviselésre is. Ezért bevonják a felső tízezret, a nagyvállalatokat, a közteherviselésbe, illetve támogatják a szociális partnerek bevonását a döntésekbe – közölte az MSZP társelnöke. Alapvető fontosságúnak nevezte a tisztességes munka után járó tisztességes munkabért és tisztességes nyugdíjt. A magyar bérszínvonalnak is meg kell közelítenie a nyugat-európai szintet, támogatni kell a leszakadó régiókat, az új munkahelyek teremtésénél pedig a kkv-ket is stratégiai partnernek fogják tekinteni – mondta.

A munkaügyi törvények mindig a gyengébb felet, a dolgozókat fogják védeni, a háromoldali érdekegyeztető fórumokat visszaállítják, a rabszolga törvényt pedig eltörlik

– szögezte le Kunhalmi Ágnes.

Az európai Magyarország

Gyurcsány Ferenc emlékeztetett, nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország emberemlékezet óta európai ország. A DK elnöke hangsúlyozta, bár az EU tagjaként sok vitánk van az Unióval, de ez természetes, az EU nem tökéletes,

"de a történelmi választási lehetőségek közül a legfontosabb, hogy maradni kell az Európai Unióban"

igaz, nem másodrendű polgárként. Hazafias, európai kormányt szeretnénk – közölte a DK elnöke.

A megszólalók mellett Karácsony Gergely (párbeszéd), Tóth Bertalan (MSZP) és Kanász-Nagy Máté társelnökök szerepelnek az aláírók között.