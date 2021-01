Legalább 13 embert tartóztattak le a Capitolium elleni támadás során - közölte Robert Contee rendőrfőnök, hangsúlyozta, hogy egyikük sem washingtoni lakos volt.

A rendőrfőnök továbbá elmondta azt is, hogy több tisztjük is megsérült, és több fegyvert is lefoglaltak - számolt be a CNN.

Jelenleg is zajlik a tüntetők kiszorítása a Capitolium környékéről, az élő videókból úgy tűnik, Trump támogatóinak nagy része elindult hazafelé, és megtisztult az avatási tér is.