2 907 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 115 beteg Magyarországon

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Eddig 42519 egészségügyben dolgozót oltottak be, valamint hétvégén elkezdik a 150 főnél több idős lakóval rendelkező otthonokban is az oltásokat - tette hozzá Orbán.