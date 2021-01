Szijjártó most már sokkal szerényebben fogalmaz Joe Bidenről

Én ezt az egészet nem értékelném túl. Amerikában volt egy választási kampány, ahol nyilván némi túlfűtött hangulatban rólunk nem egy ezeréves államhoz méltó módon beszéltek, amire reagáltunk

- ezzel próbált tompítani Szijjártó Péter az mfor.hu-nak adott interjúban, amikor szóba került a külügyminiszter korábbi kijelentése Joe Bidenről az elnökválasztási kampány idején.

A közben megválasztott elnök Joe Biden október közepén a kampányban autoriternek nevezte a magyar kormányt, amire Szijjártó Péter válaszul Biden fiáról mondta, hogy szerepe lehet az ukrajnai energetikai szektort érintő állítólagos korrupciós ügyekben. Ezt azzal egészítette ki, hogy Joe Biden ebben az időszakban alelnöként kis túlzással többet járt Ukrajnába, mint a Washingtonon kívüli vidéki Amerikába.

Bizonyítékokról, hitelt érdemlő információról, ebben az interjúban sem beszélt a magyar külügyminiszter, de az októberi kijelentéseihez képest, most sokkal óvatosabban fogalmazott.

Nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban a magyar-amerikai kapcsolatok nem a sértegetésekről fognak szólni, nem a minősítgetésekről, hanem ahogy az elmúlt négy esztendőben, úgy ezután is a kétoldalú együttműködés lesz napirenden

- mondta Szijjártó arra a kérdésre, hogy korábbi kijelentései milyen hatással lehetnek majd, a magyar-amerikai kapcsolatokra Joe Biden elnökségének idején.

Ezt azzal egészítette ki, hogy egyfajta gesztus a részéről az is, amikor a lehetséges ellentétek elsimítása érdekében hangsúlyozza a harmonikus együttműködés fontosságát az Egyesült Államokkal.

Abban reménykedünk, hogy a következő, demokrata adminisztráció alatt nem zuhan vissza oda a két ország politikai kapcsolatrendszere, ahol az előző demokrata adminisztráció alatt volt. Én tárgyaltam 2014-ben is az amerikai külügyminisztériumban, és tárgyaltam 2018-ban is. Nem ugyanaz volt a hangulat, ez kétségtelen

- tette hozzá Szijjártó Péter, aki abban bízik, hogy az elnökváltás, és a demokrata párti többség nem befolyásolja a gazdasági kapcsolatokat.

A magyar Külgazdasági és Külügyminiszter szólt még a Paks 2 beruházásól közölve, hogy decemberben Budapestre jött a Roszatom vezérigazgatója, akit Orbán Viktor is Süli János miniszter is fogadott. Ekkor azt állapították meg, hogy a világjárvány nem hátráltatta az építkezést, a beruházás az uniós jóváhagyási eljárás elnyúlása miatt módosított menetrend szerint halad, és 2030 előtt mindenképpen üzembe helyezik az új blokkokat.

Szijjártó Péter szerint az EU irányításával zajló vitából a kormány megerősödve jött ki, és úgy véli ez nem okozott törést a V4-ek együttműködésében, pedig a csehek és a szlovákok ebben vitában szembe helyezkedtek a magyar kormány álláspontjával.

A külügyminiszter a koronavírus elleni vakcinák beszerzésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a helyzet bizonyos szempontból hasonló a tavaszihoz, amikor minden ország olyasmit akart megszerezni, amiből kevés van, és kevés helyen állítják elő. Most szerinte annyiban változott a helyzet, hogy be lehet azonosítani azt a négy-öt pontot a világban, ahonnan a legfontosabbat, az oltóanyagot be lehet szerezni.