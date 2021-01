Érettségi – Írásbeli a tavaszihoz hasonlóan, fokozott biztonsági intézkedések mellett, egy teremben 10 fővel

Kedden ismét beszámolt az operatív törzs a legfrissebb tudnivalókról járványügyben. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára kezdte a tájékoztatót, ismertetve: 42 óvoda egy-egy csoportjában szünet, míg 79 iskolában egy-egy osztály esetén digitális munkarend áll fenn.

Az érettségivel kapcsolatos aggodalmak miatt az államtitkár leszögezte: nincs kérdés, ezt a vitát pedig tavaly már lefolytatták. Példaként említette a Nagy-Britanniában tavaly elmaradt érettségit, majd az azt követő felvételi káoszt. Maruzsa kijelentette, ez Magyarországon nem következhet be, s több felelősséget kért mindenkitől:

céljuk az, hogy megtartsák az érettségit.

Az írásbelit a tavasszal már bevált módon, fokozott biztonsági intézkedések mellett, egy teremben 10 fő részvételével fogják megrendezni. A szóbeliket a távolságtartás szabályaival le lehet bonyolítani biztonságosan

– jelentette ki Maruzsa hozzátéve, a kormány nem tervez változtatni sem az egyéb szabályokon, sem az időponton.

Kitért arra is, miszerint a középfokú felvételi eljárást is lebonyolítják, ahogyan azt az már decemberben közölték, itt pedig a felkészüléssel sem lehet probléma, hiszen a nyolcadikosok jelenléti oktatásban vesznek részt. 75 ezer diák tesz majd írásbeli vizsgát, a szokásosnál jóval több helyszínen, tízfős terembeosztásban. Aki beteg vagy karanténban lesz, az a "szokásos" pótnaphoz, január 23-hoz képest január 28-án és egy új pótnapon, február 5-én is részt vehet, megírhatja a vizsgát.

Megtartják a pénzhetet és a digitális témahetet is az iskolákban, azonban kevesebb személyes és több online jelenléttel. Továbbá készülnek az országos kompetenciamérés lebonyolítására is. Ezt különösen fontosnak tartják többek között azért, hogy megítélhessék a digitális munkarend eredményességét.

Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos az elmúlt 24 óra adatait ismertette, majd elmondta, kétféle vakcina is érkezett az országba reggel, a Pfizer-vakcinából a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezése várható, amely 47 385 személy oltását teszi lehetővé. Mivel a cég jelentősen túltöltötte az ampullákat, ezért

nem öt, hanem hat adagra elég az ampulla, így a korábbiaknál eggyel több személyt lehet beoltani.

Megérkezett továbbá az első Moderna-vakcina szállítmány is: 7200 adag, mely 3600 ember oltását teszi lehetővé.

A tisztifőorvos elmondta, nem kell tartani a Moderna mRNS-vakcinájától, s ismertette, a hatóanyag a sejtbe jutva – miután átadta az üzenetet, milyen fehérjét kell termelnie a sejtnek, s megkezdődhet a szervezet ellenanyagtermelése – néhány nap alatt elbomlik, semmilyen más hatása nincs a szervezetre.

Elmondta továbbá, a Moderna-vakcina tárolása egyszerűbb a Pfizer-BioNTEch-énél: 10 adagot tartalmaz s nem kell feloldani, készen kiszívható egy ampullából, 18 év felett, 28 napos különbséggel kell beadni a két dózist. Müller Cecília továbbá megismételte, a szociális alapellátásban is elkezdődik az antigén alapú tesztprogram.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese bejelentette: a szerb köztársaság meghosszabbította a beutazási korlátozásokat, ezek valamennyi, az országba beutazó személyre vonatkoznak állampolgárságtól függetlenül. A 10 napos hatósági házi karantént csak 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel lehet elkerülni.

Újságírói kérdésre, miszerint kombinálható-e a két vakcina, illetve félreteszik-e a második adag vakcinát, Müller Cecília elmondta, lehet, hogy ez a módszer fokozza az immunitást, azonban mindez még csak kísérleti szakaszban van. A Pfizer és a Moderna azonos hatásmechanizmuson alapul, ezért ugyanabból kell megkapni a másodikat is. A második adag vakcinát pedig félreteszik, hiszen fontos betartani a két dózis között előírt időt, illetve meg kell kapni a második oltást is.

Arra a kérdésre, hogy alkalmazzák-e és mikortól, hogy egy ampullából 6 dózist lehet használni, a tisztifőorvos kijelentette, az Európai Gyógyszerügynökség döntött így, tehát biztonságos. Egy személy ugyanannyi oltóanyag-mennyiséget kap, a fiolákba töltöttek a biztonság kedvéért több dózist. Már ma is így oltanak, s nem hagyják elveszni a hatodik adagot, hiszen így több személyt lehet beoltani.

S mi várható, ha valaki megkapta az első vagy akár a második oltást is és mégis koronavírusos tünetei lesznek? Müller Cecília aláhúzta, nem biztos, hogy valaki koronavírus-fertőzést kapott el, sokféle betegségnek vannak légúti tünetei. Ha laborvizsgálattal igazolják, hogy mégis Covid-19 betegsége van, annak lefolyása jóval enyhébb lesz, mintha oltás nélkül kapta volna meg: a szövődményektől és a súlyos lefolyástól védve lesz az oltakozó.