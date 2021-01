Müller Cecília szerint minden rendben, az emberek oltáspártiak, százezren már megkapták a vakcinát

A fellángolt oltásellenes hangulat valójában a rossz kormányzati kommunikáció eredménye is, mert az embereket frusztrálja, hogy nem tájékoztatják őket megfelelően az oltóanyagról - véli Zacher Gábor. A toxikológus az Alfahírnek arról beszélt, egyszerűen be kell látnunk, hogy az oltással sokkal többet nyerünk, mint amennyit veszíthetünk, és ez akkor is igaz, ha később tényleg megjelennek valamilyen szövődmények.