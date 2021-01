Zacher Gábor: kockázatok mindig vannak, de többet nyerünk a vakcinával, mint amennyit veszíthetünk

A fellángolt oltásellenes hangulat valójában a rossz kormányzati kommunikáció eredménye is, mert az embereket frusztrálja, hogy nem tájékoztatják őket megfelelően az oltóanyagról – véli Zacher Gábor. A toxikológus az Alfahírnek arról beszélt, egyszerűen be kell látnunk, hogy az oltással sokkal többet nyerünk, mint amennyit veszíthetünk, és ez akkor is igaz, ha később tényleg megjelennek valamilyen szövődmények. Ez a kockázat ugyanis a koronavírus miatt önmagában, vakcina nélkül is létezik. Interjú.

Nagyon sokan gondolják úgy, hogy veszélyes lehet az egészségükre a koronavírus elleni oltóanyag, és ezt nem csak az oroszra vagy a kínaira mondják, hanem a Pfizerre is. Az sem nyugtatja meg őket, hogy az eddig beoltottak között elvétve voltak mellékhatások – a kész válasz szerint szövődmények évek múlva is felléphetnek. Mi az oka ennek a végtelen bizalmatlanságnak?



Alapvetően az az oka, hogy nincs rendelkezésükre bocsátva elegendő információ. Ha megnézzük a kormányzati tájékoztatási portált, azon csak minimális tartalom van.

"Az emberek akkor tudnak felelősen dönteni valamiről, ha elegendő ismerettel rendelkeznek róla, beleértve a pro- és kontra érveket is."

Mivel ez az oltóanyag egy teljesen új történet, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz évek múlva. Viszont ha ezt úgy értelmezzük, hogy a számadatok szerint 11 ezer halottnál járunk Magyarországon, akkor még mindig jobban jövünk ki némi minimálisan előforduló, oltás miatti szövődménnyel, mint ezzel a betegséggel.



Tehát van annyira meggyőző a vakcina, hogy megérje kockáztatni?



Akik ismerik magát a betegséget, és nem csak úgy, hogy egy hétig nem éreztek ízeket meg szagokat, vagy két napig izomfájdalmuk volt, hanem akik tartósan géppel voltak lélegeztetve, intenzív osztályon voltak, azok pontosan vissza tudják adni, hogy ez a betegség milyen gyötrelmekkel és kínszenvedésekkel jár együtt.

Ápoló egy koronavírussal fertőzött, lélegeztető gépről lekerült beteget lát el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben MTI/Balogh Zoltán

Nem beszélve arról, hogy ha már a jövőről beszélünk, azt sem tudjuk megmondani pontosan, hogy akit súlyosan érintett a betegség és mondjuk lélegeztették, annak fél év, vagy egy év múlva milyen időzített bombák fognak felrobbanni a szervezetében. Erről sem tudunk semmit, és ettől a pillanattól kezdve én azt gondolom, hogy az oltóanyag beadása mellett sokkal több érv szól, mint amellett, hogy ne adjuk be az oltást.



Magyarul az is kockáztat, aki azt mondja, nem akar kockáztatni, mert tökéletes biztonság nem létezik sem gyógyszerrel, sem nélküle.



Ha Önnek mondjuk elkezd fájni a feje, lemegy a patikába, vesz egy nem szteroid gyulladásgátlót, vagy egy paracetamolt, vagy bármit amit eddig szedett és soha semmi baja nem történt tőle, de most kialakul egy idioszinkráziós reakció, amibe Ön esetleg belehal, akkor mi van? Pedig az életében már beszedett harminchatszor paracetamolt, nyolcvanhétszer diklofenákot, soha nem volt tőle baja, a következőtől viszont mégis történik valami Önben.

Amikor megjelenik egy új gyógyszer, hiába vannak fázisvizsgálatok, ilyen hosszútávú következményeket nem lehet pontosan felmérni, nem lehet tudni, hogy évek múlva mi lesz. Összességében minden esetben egy haszon-kockázat-elemzésről van szó, ahol a haszon sokkal-sokkal több, mint a kockázat.



Említette a rossz kormányzati kommunikációt. A koronavirus.gov.hu valóban elég fapados, mit kellene másképp csinálniuk? Mit kéne odaírni?



Ha megnézi a külföldi tájékoztatókat, például a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS), a német kormány, a Pfizer vagy a Moderna honlapját, rengeteg olyan információt talál rajta, amiket Magyarországon is közölni kellene. Ezek nem gyártási titkok, az átlagembert úgysem érdekli, hogyan készül egy mRNS vakcina, valószínűleg nem is értenénk.

Ugyanakkor nagyon sok emberben felmerülnek olyan kérdések, hogy például mi van akkor, ha autoimmun-beteg vagyok, vagy cukorbetegségem van, netán daganatom, kemoterápia alatt állok, véralvadásgátlót szedek, esetleg terhes vagyok, vagy a következő hónapokban tervezem a gyermekvállalást, netán éppen szoptatok. Mi a helyzet ilyenkor az oltással?

Hasznosné Sklánitz Lucia főgyógyszerész hűtőbe pakolja a koronavírus elleni oltóanyagot, a Pfizer-BioNTech vakcinát a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház) MTI/Máthé Zoltán

Ezek a FAQ-k (Gyakran ismételt kérdések – a szerk.) a külföldi honlapokon fenn vannak, és valószínűsítem, hogy ebben a hazai elefántcsonttoronyban is akad néhány ember, aki tök jól beszél angolul. Őket oda lehetne ültetni a gép elé, és azt mondani nekik, hogy

„Fiam, fordítsd le ezt gyorsan, kb. három óra alatt meg tudod csinálni. Aztán mutasd meg Szlváik Jánosnak vagy Merkely Bélának, mert ők megfelelők nekünk szakmailag, és ha átnézték, kijavították a szaknyelvi fordítási hibákat, akkor feltesszük a koronavirus.gov.kormany.orbanviktor.org-ra”

Úgy gondolom, ez azért tényleg nem egy rocket science, csak annyit jelentene, hogy a kormány kicsit jobban odafigyel az emberekre, és megpróbál olyan kérdéseket megelőzni, amiket végül úgyis megkap egy háziorvos, kórházi orvos, vagy akár én magam is az emberektől. Szóval a hiteles kommunikáció mindig is borzasztó fontos volt ahhoz, hogy az emberek jó döntéseket tudjanak hozni. Magyarországon pedig a kormánypártok kommunikációs gépezete is elég jól működik, azt gondolom, ennyit igazán megengedhetnének maguknak. Nem kell több annál, mint hogy amit tudunk, azt elmondjuk nektek.

„A részleteket folyamatosan kommunikálni kellene, mert ha nem fogjuk elérni a 60 százalékos átoltottságot, akkor b*szhatjuk”



Kásler Miklós miniszter egy saját gyártású videójában még legalább 50 százalékos átoltottságot említett ahhoz, hogy vége legyen a szigornak. De ha a 18 éven aluliakat és a valamilyen okból rizikós személyeket nem számoljuk bele, ez akkor is nagyjából 4 millió beoltott embert jelentene. Mérések szerint ennél sokkal alacsonyabb az oltási hajlandóság, nem beszélve azokról, akiket elriaszt a regisztrációs balhé. Mit gondol, hogyan érjük el a szükséges átoltottságot?



Ha ilyen tempóval haladunk, 2027-re elérhetjük. Ez így nem működik. Az egész regisztráció felesleges, már így is mindent tudnak rólunk, az online világnak köszönhetően teljes mértékig ellenőrzés alatt vagyunk. Ennyire nem kellene szigorú feltételekhez kötni az oltást, mert sokan lehetnek, akik emiatt inkább kivárják, míg nem kell oltópontokra menniük, csak a háziorvoshoz. De az is érdekes, hogy a vakcinát úgy adják most, mint egy jutalomfalatot azért, ha közölted az adataidat.



Önt is beoltották, milyen volt?



December 31-én oltottak be, és azt el kell ismerni, hogy nagyon komoly adminisztráció van mögötte. Előbb egy kérdőívet töltenek ki, majd szóbeli felvilágosítást adnak, lázat mérnek, feltesznek pár medicinális kérdést, aztán jöhet az oltás beadása. Utána 30 perc üldögélés jön az esetleges akuttan érkező szövődmények miatt, majd az ember kap egy ambuláns lapot, amin minden rajta van arról, hogy ki, hol, mikor, hogyan oltotta be.



És, jól van?



Tök jól vagyok, az égadta világon semmi bajom nincs. Most éppen itthon vagyok, nézegetek kifelé és azon gondolkozom, hogy kimegyek futni ebben a jó hideg, de szép időben. Az embereknek pedig azt üzenem, hogy amelyik vakcina megkapta az engedélyt, azzal bátran beolthatják magukat. A hasznuk sokkal, sokkal, sokkal nagyobb lesz, mint a kockázatuk.