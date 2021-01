Csányi Tamás: Boldog István ügye egy gyakorlati példa a Fidesz maffia módszereire

A választókerületet járva és a polgármesterekkel, emberekkel beszélgetve én vélelmezem, hogy a kiszivárgott vádirat vádpontjain felül többről is szó lehet. Annál is inkább mert az inkriminált cégek, elsősorban a Profiter Machine Kft. Mezőtúron és Kunszentmártonon is komoly pályázatokat tudtak megnyerni. A magam részéről hiányolom, hogy ezeken a településeken nem voltak nyomozati cselekmények, és hogy ezeket a pályázatokat az ügyészség nem vizsgálta.

- nyilatkozta a Boldog István körül kirobbant ügy kapcsán az Alfahírnek Csányi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. számú választókerület jobbikos képviselője.

Mint ismeretes a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot Boldog István fideszes országgyűlési képviselő és nyolc társa ellen a Fővárosi Törvényszéken. Az Alfahír tudta meg, hogy az elsőrendű vádlottként meghatározott Boldogra hat millió forint összegben vagyonelkobzást, hat év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, ötmillió forint összegű pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért a Központi Nyomozó Főügyészség, aki megerősíteni nem tudta információinkat, de cáfolni sem szerette volna azokat.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. választókerületének fideszes képviselője ellen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtottak be vádiratot, ugyanis hozzá köthető elkövetői kör hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit, majd elérték a kivitelezők irányított kiválasztását is. Mindezekért a vállalkozóktól jogtalan anyagi előnyt kértek és tőlük 2019. májusában 20 millió forintot kaptak.

A jobbikos országgyűlési képviselő elmondta, ha Boldog István valóban bűnös, akkor a rá kért büntetésnél kevesebbre számított, ugyanakkor a kiszivárgott információk alapján a hat év börtönbüntetést is tartalmazó ítélettel sem lenne elégedett. A politikus hozzátette, hogy jó lenne látni a többi település ügyeit is, voltak-e ott hasonló irányított közbeszerzések. Csányi ennek érdekében közérdekű adatigényléssel fordult a választókerület település vezetőihez, melyben elsősorban a két zákányi cég érdekeltségei és pályázatai forrásai után fog érdeklődni, hiszen

a választókerületben élők elemi érdeke is, hogy tudják az EU-s forrásokat hogyan és milyen módon égette el Boldog István és nyolc társa. Az, hogy összesen kilencen működtek közre ebben a dologban, a bűnszervezetben való elkövetésének a gyanúját is fölveti. Ezt Polt Pétertől is megkérdeztem írásban, aki mindezt nem tartotta relevánsnak.

Szerinte mindez remekül utal rá, hogy amikor a Fidesz maffia módszereiről beszélünk, itt egy gyakorlatban is megvalósuló példáját láthatjuk Boldog István ügyén keresztül.

Csányi Tamás Csányi Tamás Facebook-oldala

Az sem meglepő, hogy a választókerület fideszes politikusa ellen bár eljárást indítottak, ő továbbra is a választókerület képviselőjének pozícióját tölti be, amit Csányi mindenképpen etikátlannak tart Boldog részéről, annál is inkább, mert a mentelmi jogának a felfüggesztését ő maga is támogatta, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy csak ebben az egy esetben, vagyis minden más tekintetben továbbra is él a mentelmi joga.

Az, hogy nem vonult vissza az Boldog számára egyértelmű út volt, hiszen mindez egy beismerő vallomással lett volna egyenlő. Minimum le kellett volna mondania a Parlament Költségvetési bizottságának az alelnöki pozíciójáról, amit a mai napig betölt. Kétségkívül kritikán aluli, ami ezt illeti.