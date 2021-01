A kormányközeli üzletemberré vált egykori SZDSZ-elnök Kóka János magánkórháza már várja az orvosokat

Kóka János, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) egykori elnöke a Gyurcsány-kormány alatt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium minisztereként működött, majd a 2010-es kormányváltás után négy évvel már Szijjáró Péter külgazdasági és külügyminiszter oldalán tűnt fel, diplomata útlevéllel a zsebében.

Kóka ugyanis aktív üzleti életet kezdett élni a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, 2014-ben Orbán Viktorral együtt utazott Szaúd-Arábiába, és NER-ben betöltött pozíciója továbbra is stabil.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy jelenleg is komoly üzleti projektet épít a magánegészségügyi piacon, jelesül üzlettársaival magánkórházat fog nyitni Budán. S mint az lenni szokott a NER-ben, a rendszerhez lojális üzletemberek az adófizetők pénzére is igényt tarthatnak: a Kóka-féle vállalat 287 millió forintot kapott a magyar kormánytól a koronavírus hatásainak leküzdésére.

Az állami támogatással kapcsolatos, minisztériumi találkozóról maga Szijjártó Péter osztott meg egy képet a Facebookon, közvetlenül mellette Kóka János áll.

Kóka magánkórháza még nem indult el, de már keresik az orvosokat – ezt már a Magyar Hang szúrta ki. A szabaddemokrata ex-miniszter a Facebookon, a saját oldalán megjelentett bejegyzésben keres orvosokat, melyben azt írja: „várjuk a legkiválóbb magyar szakorvosokat itthonról és külföldről, teljes, vagy részmunkaidőben”. A volt SZDSZ-elnök cégének, a Doktor24 Medicina Zrt-nek a kórháza a Budapest One Irodapark két szintjén valósul meg.

A kommentekből látszik, hogy orvosokat, ápolókat, asszisztenseket is keresnek, az önéletrajzokat egyenesen Kókának lehet küldeni.

Ahogy a lap is emlékeztet, a NER tényleg bárkit befogad, aki cserébe nem kérdőjelezi meg a politikai irányokat: erről beszélt egy 2019 őszén nyilvánosságra hozott hangfelvételen az egri Fidesz vezetője is, aki pont Kókát hozta példaként arra, hogy jól üzletel, és cserébe nem is politizál. De a rendszerhez való odasimulásra egyéb példákat is lehetne hozni, ott van például a volt szocialista házelnök, Szili Katalin, aki Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottjaként dolgozik. Ám nem szükséges politikusokkal példálózni, lehetne mondani egy sor művészt is, akik régen kormánykritikusak voltak, aztán egy-két pályázati támogatást és szereplési lehetőséget mérlegelve végül szépeket kezdtek nyilatkozni a kormányról.