Cenzúrázta az ellenzéki írást a mátészalkai önkormányzat lapja

A lap, sok más ilyen kiadványhoz hasonlóan a fideszes önfényezésről szól, és akkor próbáltam nagyon finoman fogalmazni

- mondta a Narancs.hu-nak Vékony Miklós, a helyi ellenzéki frakció vezetője, miután a Mátészalka című regionális lap legutóbbi számából cenzúrázták a tavalyi évet értékelő írását, míg más ellenzéki megszólalást egyszerűen kihagytak.

Pedig a 2019-es önkormányzati választás óta először kaptak (volna) lehetőséget a mátészalkai ellenzéki képviselők, hogy megszólaljanak a közpénzből megjelenő helyi lapban.

Nem sikerült a beruházások folyamatában a képviselő-testület szerepét érdemivé tenni, de törekszünk arra, hogy ez megvalósuljon.

Ez a mondat maradt ki minden egyeztetés nélkül és nem véltelenül, mivel Vékony Miklós szerint írásos nyilatkozatának ez volt a legfontosabb mondata.

Ezt egyfajta szűklátókörűségnek, egy buta dolognak tartom

reagált az Alfahír érdeklődésére Vékony Miklós.

Az ellenzéki frakció vezetője úgy vélte, egy ekkora városban mint Mátészalka, együtt kellene működni, még akkor is ha bizonyos politikai területeken nem ért egyet a városvezetés.

Ehhez pedig hozzá kell tartoznia a kritikának, az eltérő véleményeknek az elfogadása is. Nyilván magyarázatot fogunk kérni és ha vége lesz a pandémiás időszaknak, akkor a testületi ülésen napirend előtt, interpellációban hozom szóba azt, hogy az önkormányzat lapjában miért nem kapnak teret az ellenzéki vélemények

- tette hozzá Vékony Miklós.

A cenzúrára Vékony Miklós képviselőtársa, a szintén ellenzéki Sarka Attila hívta fel a figyelmet, akinek a nyilatkozata teljes egészében kimaradt a lapból.

Pedig a lap szerkesztője, Cseppentő Ágnes kérte fel az ellenzéki képviselőket, hogy a havonta megjelenő újság januári számában értékeljék az elmúlt esztendőt, és szóljanak idei terveikről. A terjedelmet is tisztázták. Vékony Miklós tartotta magát ehhez, míg Sarka Attila először hosszabban írt, de utóbb sikerült a megadott terjedelmet tartania. Mégsem jelent meg az írása.

Nem lepődtem meg

- mondta az Alfahírnek Sarka Attila.

Az ellenzéki önkormányzati képviselő a közösségi oldalon közzétette a lapszámból kihagyott írását. képviselő-testületi üléseket a fideszes polgármester, Hanusi Péter one man show-jának nevezte. Szerinte hiába kezdeményezték a lakosság és képviselők bevonását a belvárosi piac koncepciójának kialakításába, a Fidesz ezt elutasította. De bírálta a megvalósult beruházások színvonalát és a közbeszerzések gyakorlatát is. Egyben annak a reményének adott hangot, hogy ne szavazógépnek tekintsék, egyúttal vonják be a beruházások előkészítésébe.

A szerkesztő azt kérte, hogy a karácsony miatt ne legyen bíráló értékelés. Én erre azt mondtam, én így látom, sajnos nem tudom rózsaszínű ködben értékelni a tavalyi évet. Amikor láttam, hogy végül kimaradt az írásom, tényleg nem éreztem különösebb meglepetést

- közölte Sarka Attila.

Azok akik ezt a lapot szerkesztik és azok akik utasításokat adnak a főszerkesztőnek, hülyének nézik az ellenzéki képviselőket, ugyanis a lap kereste meg őket, és hülyének nézik Mátészalka lakóit

- mondta az Alfahírnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés jobbikos ellenzéki képviselője.

Földi István szerint a Mátészalkai lap esete is pontosan rámutat a fideszes propaganda működésére. Ennek, mint fogalmazott, csak egy eleme ez a mostani ügy, mert az ilyen újságoknál általános gyakorlat, hogy még véltelenül sem kerülhet kritikai, illetve ellenzéki észrevétel a közpénzből finanszírozott helyi lapba.

Ha valaki mégis "hibázna" és mégis teret adna a más véleményeknek is, akkor csakúgy mint a Mátészalka újságnál, egyből leszólnak a fideszes propaganda irányítói és kiveszik az ilyen jellegű írást

- tette hozzá Földi István.

A Narancs.hu még jóval a cikk megjelenése előtt megkérdezte a Mátészalka főszerkesztőjét, hogy egyebek mellett megtudják, miért nem közölték Sarka Attila véleményét és miért cenzúrázták Vékony Miklós írását, valamint megfelel-e a valóságnak, hogy noha a lap közpénzből jelenik meg, az ellenzéki képviselők nem jutnak szóhoz. Ha ez igaz, miért van így?

Választ a Narancs.hu azóta sem kapott a Mátészalka szerkesztőségétől.