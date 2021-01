12.113 magyarországi áldozatnál tart a járvány

Meghalt 89, többségében idős, krónikus beteg ember, és újabb 459 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu kedden. A hétfői közlés jobb adatokról szólt, akkor az elmúlt 24 órában 56, víruspozitív elhunyt személyt regisztráltak.

A kormányzati portálon azt írták: 360 877-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 12 113-ra emelkedett, a gyógyultak száma 244 681.

Az aktív fertőzöttek száma 104 083-ra csökkent. Kórházban 3815 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 18 075-en vannak, a mintavételek száma 3 067 663-ra nőtt.

Kiemelték: eddig 149 676 embert oltottak be, közülük 12 629-en már a második oltást is megkapták. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, mellettük már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént, de nagyon sok szociális intézmény még hátravan.

A harmadik körben a védőoltásra jelentkező 89 év felettiek következnek. A védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes regisztrálni - közölték, hozzátéve: a védőoltásra már több mint 1,7 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az oltási munkacsoport felkészült a tömeges oltásokra is, ha érkezik elég vakcina.

Az operatív törzs által működtetett oltási munkacsoport több verziót is felállított az oltáshoz, attól függően, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre. Oltópontonként számolnak a kórházi oltópontokkal, a járóbeteg-szakrendelőkkel, a háziorvosi rendelőkkel és szükség esetén akár a szavazóhelyeket is be lehet vonni.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac). Két gyártótól eddig összesen 165 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (öt Pfizer- és egy Moderna-szállítmány).