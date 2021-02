Eltussolták Szalay-Bobrovniczky Vince ittas vezetését, pedig sérüléseket okozott, és a gyerekei is a kocsiban ültek

A telex.hu írta meg, hogy nyolc éve Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövetként részegen, gyerekeivel az autójában karambolozott az osztrák fővárosban. Az ügyet csendben elrendezték, pedig Ausztriában letöltendő börtönbüntetés is járhatott volna érte. Az esetnek azonban Magyarországon sem lett következménye, sőt a Külügyminisztériumhoz a baleset leglényegesebb részletei el sem jutottak.

Szalay-Bobrovniczky 2013. április 26-án este a családjával hazafelé tartott a nagykövetség szolgálati Mercedesével, amikor egy egyirányú utcában nekihajtott az előtte fékező taxinak, amely az ütközés következtében belecsúszott egy éppen kifelé parkoló Mercedesbe.

Szalay-Bobrovniczky Vince youtube.com

A telex derítette ki, hogy a nagykövetség ötszemélyes szolgálati autójában hatan utaztak. A diplomatán kívül felesége és négy gyermekük tartózkodott a járműben, amelyben a rendőrség szerint nem voltak biztonsági gyermekülések. Szalay-Bobrovniczkyék ugyan sérülés nélkül kiszálltak, a másik két autóban azonban ketten könnyebben megsérültek. A taxi utasa, valamint a másik Mercedes sofőrje, egyiküket kórházba is szállították, ahonnan rövid időn belül hazaengedték.

A helyszínre érkező rendőrök Szalay-Bobrovniczkynél előzetes légalkoholszintet mértek, a szonda 0,84 mg/l-t mutatott. Emellett az online lap birtokába került rendőrségi jegyzőkönyv szerint a nagykövet „az alkoholos befolyásoltság egyértelmű jeleit mutatta, egyértelműen érezhető volt a szájából az alkoholos italok szaga, és láthatóan be voltak vörösödve a kötőhártyái is”.

Ennek ellenére nem lett folytatása a meglehetősen kellemetlen ügynek, pedig a Szájer-ügy kapcsán is csak azt lehetett hallani, hogy a Fideszben, illetve a kormányzatban nem maradnak következmények nélkül a botrányos ügyek. Azonban jól mutatja Szalay-Bobrovniczky Vince befolyását, hogy később is a kormányzat egyik fontos embere maradhatott. Korábban a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára volt, de állítólag nem jött ki jól Lázár János akkori csúcsminiszterrel és 2015-ben távozott. Úgy tűnik azonban, hogy Orbán Viktor számára is fontos kapcsolatokat bír, ezért hiába volt vele elégedetlen Lázár János és Szijjártó Péter is, nem esett ki a kormányzati pixisből.

Szalay-Bobrovniczky Vince ugyanis volt még helsinki nagykövet, majd 2018-ban ismételten helyettes államtitkár lett a Miniszterelnökségen. Jelenleg a tárca civil- és társadalmi kapcsolataiért felel. Bátyja Szalay-Bobrovniczky Kristóf szintén diplomata, és Habony Árpád üzlettársa. Korábban a Fidesz háttércég Századvég többségi tulajdonosa volt, jelenleg pedig az Andy Vajna után maradt kaszinóbirodalmat üzemelteti Garancsi Istvánnal közösen. Már londoni nagykövetként beszállt az orosz metróbizniszbe, és az egyiptomi vasúti gigatender cégében is felbukkant. Felesége a jelenlegi kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra, aki korában Tarlós István irányítása idején főpolgármester-helyettes volt.