A „legatyásodott Orbán Viktornak” rendezett jótékonysági krumplivásárt a Jobbik IT

Minden országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók is határidőben leadták vagyonnyilatkozatukat - számoltunk be Hargitai Jánosnak az Mentelmi Bizottság elnökének tájékoztatása alapján. A honatya az MTI-nek azt is lenyilatkozta, a politikusok a velük közös háztartásban élő családtagok - nem nyilvános - vagyonnyilatkozatai is beérkeztek.