Ezt vallották be a képviselők vagyonnyilatkozataikban

Minden országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók is határidőben leadták vagyonnyilatkozatukat – számoltunk be Hargitai Jánosnak az Mentelmi Bizottság elnökének tájékoztatása alapján. A honatya az MTI-nek azt is lenyilatkozta, a politikusok a velük közös háztartásban élő családtagok – nem nyilvános – vagyonnyilatkozatai is beérkeztek.

Mint minden évben – tavaly például ebben a cikkben – így idén is a nyilvános képviselői vagyonnyilatkozatok közül a legismertebb vagy épp legendásan „legfeledékenyebb” politikusok bevallásait vettük górcső alá.

Orbánék családi fészkéből kirepült Róza lányuk.

Rogán Antal „csupán” 13 milliót tudott félretenni.

Orbán Viktor

A kormányfő családi fészkéből „kirepült” egy újabb családtag, a miniszterelnök és felesége mellett már csak Flóra lányuk szerepel a vagyonnyilatkozaton, Róza lányuk már nem. Orbánnak – a tavalyi nyilatkozathoz hasonlóan – két ingatlanja van, a 2002-ben vásárolt XII. kerületi ingatlan, valamint a felcsúti családi ház.

Orbán Viktor tavaly év elejére felélte megtakarításait, és ez az év végére sem változott.

A hegyvidéki ingatlanra feleségével felvett hitelből a tavalyi 2,2 millió forint után idén már csak 882 ezer forint van hátra.

Ajándékot továbbra sem szerepeltet a dokumentumban.

Rogán Antal

A propagandaminiszter újranősült, harmadik felesége, Barbara neve is feltűnik a vagyonnyilatkozatban. Ingatlanvagyonában változás nincs, járműve nincs. Tavaly az volt meglepő, hogy 39 milliónyi megtakarítása ugrásszerűen, 809 millióra nőtt. A mostani növekedés ehhez képest eltörpül, a friss bevallásban ennél „csak” 13 millióval több, 822 milliónyi megtakarítás szerepel.

Rogán Antal tavalyhoz hasonlóan idén is 18,2 millió forinttal tartozik magánszemély(ek) felé, „világhírű” találmányának szabadalmáért pedig 2020-ban 157,8 millió forintot vágott zsebre, ami 40 millióval kevesebb, mint egy évvel korábban. Jelentős értékű ajándékot – legalábbis a dokumentum szerint – ő sem fogadott el.