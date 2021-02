Példátlan hackertámadás: több milliárd felhasználónév és jelszó szivárgott ki, most megnézheti, hogy az öné is köztük van-e

Egy hatalmas adatcsomag részeként nemrégiben nagyjából 3,2 milliárd bejelentkezési adat (jelszó, felhasználónév, e-mail cím) vált nyilvánosan böngészhetővé

- hívta fel rá a figyelmet a CyberNews. A gigantikus mennyiségű gyűjtemény egy korábbi hackertámadásokból szerzett információkból származik.

A CyberNews alábbi felületén Ön is ellenőrizheti, hogy az email címe, illetve a hozzá tartozó adatai (például jelszavak) megtalálhatók-e a nyilvános adatbázisban. Nem kell mást tennie, csak írja be az e-mail címe(ke)t a keresőbe, a rendszer pedig azonnal jelzi, hogy érintett-e, vagy sem.

Abban az esetben, ha a vörös „Oh no! Your email address has been leaked” jelenik meg, érdemes mielőbb cselekedni.

(24.hu)