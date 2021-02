"A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt", Terence Hill saját kávéját viszont megkóstolhatja

Terence Hill filmszínész igencsak aktív a közösségi médiában, szinte naponta posztol kommunikációs csapata segítségével a Facebookra és az Instagramra. Azt már eddig is tudtuk, hogy Bud Spencer örök társának webshopját is profin kezelik, ahol számos filmes ereklyét lehet megvásárolni, január végén pedig a színész arról számolt be, hogy

már elérhetők a Terence Hill Coffee névre keresztelt kávék, amelyhez a világ különböző ültetvényeiről szerzik a babokat.

És igen, ez itt most a reklám helye, szóval aki szeretne rendelni az öreg Terence-től, ezen a linken kedvére böngészhet a különböző kávétípusai közül.