Kiszolgáltatottság, jogsértés az iskolaérettségi eljárásban: megvédi az ombudsman a gyerek jogait?

A Szülői Hang Közösség 2016-ban alakult: a szülők ugyanis megannyi problémát tapasztalnak, elsősorban az oktatásban, a Közösség célja pedig, hogy ezeket valamilyen módon kihangosítsa és segítse az információátadást. A problémákat szervezett módon szeretnék a nyilvánosság elé tárni, megoldásra törekedni. Megalakulásuk óta több projektet is végigvittek már, különböző témákkal a fókuszban.

Az iskolaérettség közvetlenül érinti a szülőket, s amikor 2019 nyarán kijött az erre vonatkozó törvény, a Szülői Hang Közösség egyből látta ennek hiányosságait, ellene a kezdetektől fogva tiltakoztak.

Az iskolaérettségi kérvényezésben érintett szülők körében részletes felmérést is végeztek az idei év tapasztalatairól, az eredményekről honlapjukon számoltak be több száz szöveges idézettel, amelyek a családok kiszolgáltatottságára, a szülők megaláztatására is felhívják a figyelmet.

A felmérés eredményei

Az iskolaérettségi kérvényezésben például az Oktatási Hivatal (OH) döntései megyénként különbözőek, holott az eljárást épp az egységesítésre hivatkozva vezették be. Az érdemi, szervezett pedagógiai tájékoztatás hiánya, az óvodák jogfosztása és a kormányzat által bevezetett, a családokat kiszolgáltatott helyzetbe hozó hatósági eljárás oda vezetett, hogy a további egy évig óvodában maradó gyermekek száma a korábbi rendszerhez képes jelentősen csökkent,

tízezernyi gyermek éretlenül kezdheti az iskolát, mivel az új rendszer elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál.

Az elemzés tíz pontban a gyermekeket érintő jogsérelmekre is rámutat, melyek miatt a Szülői Hang Közösség az ombudsmanhoz fordult.

Eredményeiket két ütemben publikálták: első körben a tájékoztatással és támogatással kapcsolatos problémákat, majd a legújabbat, mely az egész folyamatot összegzi.

Miklós György, a Közösség alapítója portálunknak elmondta, felmérésük eredményeit továbbították az OH felé, mint ahogyan évek óta minden anyagukat elküldik a kormányzatnak. Ezekre érkezik egyébként válasz, viszont szinte mindig ugyanaz: nincs semmi probléma. Idén sem volt ez másképp, jogi okok miatt azonban a teljes levelet nem tudják közzétenni.

Olybá tűnik, nem kíváncsiak hát a hiányosságokra – véli Miklós –, hiszen részletesen nem is reagálnak ezekre, pedig tavaly nyáron személyesen is egyeztettek Maruzsa Zoltán államtitkárral. Egymás álláspontját tehát ismerik, érdemi változtatás azonban nem történt, még a legapróbb részletekben sem.

Az egész törvény úgy, ahogy van, rossz. Menthetetlen, kisebb toldozgatásokkal sem lehet megoldani a problémákat

– vélekedik Miklós György.

Sajnos még a részletkérdésekben sem sikerült előrelépést elérni: mint például azon koraszülött gyermekek esetében, akik ősszel születtek volna, de hamarabb jöttek világra. Nekik egy évvel hamarabb kell iskolába is menniük. Esetükben különösen fontos lenne azonban, hogy kapjanak még egy esztendőt. A kérés az volt, hogy náluk az orvosilag is igazolható tervezett születési dátumhoz viszonyítsák az iskolaérettséget, azonban még ezt sem fogadták el. Azt is többször kérték – mondta a Közösség alapítója –, hogy ne legyen ennyire korai a kérvényezési határidő (január közepe), hiszen a kisgyerekeknél minden hónap, hét számít.

A folyamat hiányosságai