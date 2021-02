A legfőbb ügyész Vadai Ágnes írásbeli kérdésére elismerte, bár a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága felfüggesztette, mivel az elkövető kilétét nem tudták megállapítani, azonban 2021. február 10-én az Elég! nevű fideszes propaganda oldallal szembeni eljárás folytatásáról rendelkeztek.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a propagandaoldal lenyúlta az Azonnali egyik videóját, és nem sokkal később kiderült, a hivatásos propagandisták és álhírgyárosok mögött a "kapcsolat [at] fidesz.hu" áll. A portál büntetőfeljelentést is tett, azonban másfél év eltelte után a hatóság azt közölte, felfüggesztik a nyomozást, ugyanis nem tudták megállapítani, ki áll az oldal mögött.

A DK-s országgyűlési képviselő arra az egyébként valószerűtlen jelenségre kérdezett rá Polt Péternél, hogy

valóban nem állapítható-e meg, hogy az Elég nevű Facebook-oldalhoz kapcsolt kapcsolat [at] fidesz.hu e-mail-cím mögött ki áll.

Hogy kiderül-e az igazság, azt nem tudni, de legalább a legfőbb ügyész ígérete szerint a NAV újra megpróbálkozik a lehetetlennel(?).