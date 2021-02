Egészségügyi szaklap: a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája hatékony a brit vírusmutáns ellen

Rendkívül hatékony a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája is a koronavírus nemrégiben Angliában azonosított új variánsával szemben – állapította meg csütörtökön közzétett kutatásában a New England Journal of Medicine egészségügyi szaklap. A friss tanulmány szerint azonban ezek az oltások kevésbé hatékonyak a dél-afrikai variáns ellen, ami aggodalommal tölti el a kutatókat, mert az a közelmúltban jelentős rezisztenciát mutatott az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinával szemben is.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) friss adatai szerint – ahogy a szakértők fogalmaztak – megdöbbentő mértékben, egy évvel csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban 2020 első felében az előző évi adatokhoz képest. A várható élettartam az amerikaiaknál a tavalyi év első felében 77,8 év volt, egy évvel kevesebb a 2019-es 78,8-nál. A beszámoló szerint a csökkenést a járvány okozta első halálozási hullám okozta.

A kisebbségek tagjait érintette legsúlyosabban a csökkenés: az afroamerikaiak csaknem három, a spanyolajkúak pedig két évet vesztettek a 2019-es várható élettartamukhoz képest – derült ki a CDC csütörtöki becsléséből. „Ez óriási visszaesés, egészen a második világháborúig vissza kell tekintenünk, hogy ilyen hanyatlással találkozzunk” – mondta Robert Anderson, a központ egyik szakembere.

A várható élettartam csökkenése arra utal, hogy rosszul kezeljük a járványt – vélekedett Otis Brawley, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közegészségügyi professzora. „A koronavírus jobban rombolt minket, mint bármely más országot. Mi adjuk a világ népességének 4 százalékát, a koronavírus okozta haláleseteknek viszont több mint 20 százalékát” – tette hozzá.

Jeff Taliaferro, a Pentagon egyik tisztviselője szerdán arról számolt be, hogy az amerikai katonák nagyjából egyharmada elutasította az oltást. Kiemelte, hogy a katonáknak felvilágosító oktatásra lenne szükségük, hogy „segítsünk nekik megérteni az oltások előnyeit”.

A védelmi minisztérium alkalmazottai közül eddig 147 ezren kapták meg mindkét oltást, 359 ezren pedig csak az első dózist. A vakcina elfogadásának aránya a katonák körében nagyjából megegyezik az Egyesült Államok lakosságának körében regisztrált adatokkal. A Social Science & Medicine című szaklap szerint az amerikaiak 31 százaléka nem tervezi, hogy beadatja a koronavírus elleni oltóanyagot.

