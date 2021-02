Az Alaptörvény tizedik módosításával rögzítené a lakhatáshoz való jogot a Jobbik

A lakhatási biztonság hatékonyabb garantálása érdekében az Alaptörvény tizedik módosításáról nyújtotta be friss előterjesztését a Jobbik hétfőn. A képviselői indítványt Kövér László házelnöknek címezték.

Mint az indoklásban érvelnek,

"a lakhatási válság kézzelfogható"

Az ellenzéki indítvány szövege rámutat, hogy

az utóbbi évtizedben több mint 13 ezer család veszítette el az otthonát elhelyezés nélküli kilakoltatások során,

és százezrek kényszerülnek méltatlan körülmények között élni, s további százezreknek kellett, hogy külföldön próbáljanak boldogulni – teszik hozzá. Úgy vélik, a hazai körülmények nem teszik lehetővé, hogy ezek a magyar emberek önálló otthonhoz jussanak.

Szerintük több európai ország alkotmányában is fontos szerep jut a lakhatáshoz való jognak, de a mi alaptörvényünk csupán törekvést irányoz elő a méltó lakhatási körülmények biztosítására. Felidézték, hogy az Alkotmánybíróság is megerősítette, hogy a jelenlegi erre vonatkozó rendelkezésből "konkrét alapjogok közvetlenül nem

következnek". Ráadásul ez a magyar gazdasági teljesítőképesség függvénye is.

A jobbikos előterjesztők úgy látják, az otthonteremtési kedvezmények és támogatások jellemzően a szerencsésebb, felsőbb társadalmi rétegeknél csapódik le, míg a lakhatási szegénységben érintettek, hitelválságot elszenvedők, valamint az albérletbe kényszerülők csak minimális arányban tudtak javítani a körülményeiken.

Márpedig a mi szemünkben ezek az emberek nem vonalkódok a tervezés során, hanem ugyanolyan családi tervekkel bíró honfitársaink, mint bármely más magyar ember

- fogalmaznak.

A keresztény-szociális néppárt elengedhetetlennek tartja, hogy "sokkal erősebb bástyákat építsünk", mivel

jelenleg az Alaptörvény lakáshelyzetre vonatkozó "törekvése" önmagában "semmiféle kikényszeríthető jogosultságot nem keletkeztet"

– hangsúlyozzák.

Kiemelték azt is, hogy az állam olyan lakáspolitikát kell, hogy folytasson, amely

összeegyeztethető a családok jellemző jövedelmével, és érdemben támogatja a saját otthon megszerzését, továbbá olyan bérlakásprogramot működtet, amely szociális lábbal is bír, ugyanakkor ösztönzi a bérlőket, hogy továbbléphessenek és képesek lehessenek saját otthonhoz jutni.

Azt is leszögezték, hogy senkit sem hagynának az út szélén, ezáltal az ellenzéki párt által javasolt program egyszerre valósíthat meg családvédelmi, gyermekvédelmi és demográfiai célokat, emellett "érdemi alternatívát nyújthat a kényszerű külföldi munkavállalással szemben" – zárták indoklásukat.

Az Alaptörvény XXII. cikkének (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés érvénybe lépését sürgetik:

"Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. Az állam olyan lakáspolitikát valósít meg, amely összeegyeztethető a családi jövedelmekkel, és elősegíti a saját lakásszerzést, egyúttal olyan bérlakásprogramot működtet, amely szociális szempontok figyelembe vételét is lehetővé teszi az önhibájukon kívül lakhatás nélkül maradt állampolgárai megsegítésére."

Ez a módosítás a kihirdetést követő napon léphetne hatályba.