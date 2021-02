Orbán titkos alagútja az Arénába - a Rákosi-alagút, Escobar szökése, vagy Putyin volt a példa?

Ahogy arról beszámoltunk, Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke lerántotta a leplet arról, hogy a testület kormánypárti tagjai egy olyan 2 milliárdos titkos alagút tervére mondtak igent, amin Orbán Viktor miniszterelnök juthat el a Puskás Arénába. Jellemző, hogy az adatokat a kormánypárti politikusok,

Halász János,

Hubay György,

Lezsák Sándor (mindhárom Fidesz),

valamint Móring József Attila (KDNP)

titkosítani akarták, és arra sem adtak választ, hogy mi szükség van pont most erre az építkezésre.

Egyébként az egykori Népstadionban is volt egy titkos átjáró, csak azt Rákosi-alagútnak hívták. A kommunista diktátor, Rákosi Mátyás ezen az úton jutott el az úgynevezett Rákosi-páholyba, hogyan nézze a futballmeccseket. Az alagút segítségével a kommunista államvezetők és vendégeik az Istvánmezei útról autóval is megközelíthették a kormány­páholyt. A bontásnál ezt az útvonalat berobbantották.

Persze, az időzítésnek lehet egy másik apropója is. Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a napokban egy videóban mutatta be, hogy Vlagyimir Putyin falu-méretű titkos palotájából is vezet egy menekülőút: egy föld alatt vezetett alagúton egyenesen a tengerhez lehet eljutni.

Persze, nemcsak diktátorok figyeltek arra, hogy legyen egy menekülőútvonaluk.

A hírhedt tömeggyilkos-drogbáró, a kolumbiai Pablo Escobar szintén egy föld alatt épült alagúton keresztül szökött meg a rendőrök elől, és ugyanúgy a föld alatt lépett meg a börtönből El Chapo, a Köpcős becenevű mexikói drogbáró.

Az eset kapcsán emailben kerestük a Miniszterelnökséget, akik a cikkünk megjelenéséig érdemi válasszal nem erősítették meg az információkat. Természetesen amint reagálnak, azonnal közöljük a válaszukat.