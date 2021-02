Nincs hely kamrának? A kamraszekrény a megoldás! (x)

Nagyanyáink korában elképzelhetetlen volt a ház kamra nélkül. Amikor elődeink építkeztek, külön helyiség épült az élelmiszerek tárolására. Ezt lehetővé tették az akkori fűtési és lakhatási szokások. Jellemzően minden helyiséget külön fűtöttek, és nem tömbházakban, hanem különálló családi házakban laktak. Ma már, a központi fűtés és a társasház korában sok esetben egyszerűen nincs hely a kamrának.

Kamraszekrény a legkisebb a lakásban is elfér

Azonban nekünk, modern háziasszonyoknak és konyhatündér férfiaknak sem kell lemondanunk a kamráról, erről a praktikus tárolóhelyiségről. Igaz ugyan, hogy a sok új konyhai berendezés több helyet igényel. Nagymamánknak még nem volt mosogatógépe, négylapos tűzhelye vagy robotgépe. Ezek ma már a legkisebb konyhákban is megtalálhatóak, azonban van megoldás, ha tárolásról van szó. Nagy sikert arattak ugyanis az úgynevezett kamraszekrények, melyekben kis helyen rengeteg élelmiszer tárolható.

Amit a kamraszekrényben tárolhatunk

Az olyan ételek és alapanyagok, amelyek nem igényelnek hűtést, gond nélkül elhelyezhetőek a kamraszekrényben. A száraz élelmiszerek, mint a tészták, a rizs, a liszt, a cukor mind könnyen elérhetőek innen. Ugyancsak tarthatjuk itt a konzerveket, a befőtteket, az olajainkat, sőt akár a krumplit vagy a hagymát is.

Valóban azt a funkciót töltik be a kamraszekrények, mint a klasszikus kamrák. A tartós élelmiszerek tárolása sosem volt még ilyen egyszerű. Egy konyhaszekrénynek álcázott spájzunk lehet akkor is, ha kis lakásban élünk. Vagy éppen más funkciót szánunk a szabad helyeknek.

Többféle mozgatási variáció

A kamraszekrények további előnye, hogy gyakorlatilag teljesen személyre és konyhára szabhatóak. A kihúzható kamraszekrények magassága széleskörűen variálható, akár egyedi méretezés is megoldható. Ezeket a kihúzható fémpolcokat mindkét oldalról elérjük, ráadásul a hátsó szekcióhoz is egyszerűen hozzáférünk.

Nem kell félnünk, hogy valami kiborul, a keret megtámasztja az élelmiszereket. A mozgathatóság mechanikája is többféle. Vannak görgőkön mozgó kamraszekrények, de elérhető golyós vagy kifordítható sínekkel rendelkező változat is. A segítségükkel maximálisan kihasználhatjuk a rendelkezésünkre álló teret.

Tandem kamraszekrények

Rendkívül praktikusak az úgynevezett tandem kamraszekrények. Ezek tényleg nagy tárolási felületet biztosítanak a legkisebb helyeken is. A kamraszekrény egyik fele konkrétan a szekrényben, a másik fele a szekrény belső ajtaján helyezkedik el. Nyitásra a hátsó polcok előre kerülnek, így elérünk minden tárolt élelmiszert.

A fémszerkezetek többféle színben elérhetőek, és a méretek is variálhatóak. Ezek a kettős szekrénybelsők valóban hatékonyan használják ki a legkisebb szabad teret is. Ráadásul az ajtóra szerelhető fémvázat dobozokkal is elláthatjuk. Ezáltal tovább növelhetjük a konyhánkban a hasznos tárolási felületeket.