Rusvai Miklós: "ne legyenek illúzióink, a vírus még évtizedekig velünk marad"

A virológus Rusvai Miklós úgy véli, hogy bármilyen új variáns születik, a beoltottaknak már ezek ellen is lesz egyfajta védettségük, azaz a vírus már nem lesz olyan pusztító, mint korábban – számolt be a Metropol.

Egy feltételezés szerint "ördögi körbe" kerültünk azzal, hogy gyorsabban jelennek már meg a koronavírus új variánsai, mint amilyen gyorsan hatékony vakcinát lehet ellenük kifejleszteni. Rusvai ezt egyértelműen cáfolta.

Elmondása alapján a bizonyított mutációk száma már túllépi a tízezret, ezek közül viszont csak néhány tett szert hírnévre, méghozzá azok, amelyeknél a vírus valamely számunkra fontos tulajdonsága megváltozott. Bár Magyarországon még csak a brit variáns jelent meg, érdemes számolni a dél-afrikai és a brazil mutációval is, ezeknek ugyanis már jóval nagyobb a fertőzőképessége, mivel könnyebben tudnak kapcsolódni a sejtjeinkhez, és ott ráadásul nagyobb számban is képződnek. Azonban az, hogy a vírus melyik szervet támadja, és hogy milyen súlyos betegséget okoz, egyelőre egyik variánsnál sem változott – szögezte le Rusvai.

A virológus azt is hozzáfűzte, hogy bármilyen új variáns is születik, a beoltottaknak már ezek ellen is lesz egyfajta védettségük, vagyis a vírus már nem lesz olyan pusztító, mint korábban.

Ez azt jelenti, hogy nagy berobbanás már nem lesz, de ne legyenek illúzióink, a vírus még évtizedekig velünk marad, és idővel olyan lesz, mint az influenza. Újra és újra elterjedhet, de már nem okoz majd olyan súlyos, halálos tüneteket

– jelentette ki a szakértő, hozzátéve, hogy a koronavírus korábbi variánsait már évtizedek, évszázadok óta hordozzuk magunkban. „Csak ennyi idő elteltével már megszelídültek, és mi is hozzájuk szoktunk. Kétségkívül ez vár az új koronavírusra is” – részletezte.