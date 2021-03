Index: ma bejelenthetik a teljes lezárást

Az Index információi szerint a teljes országot lezárják húsvétig a járvány terjedése miatt. Ennek alapján a következő napokban bezárhatnak az iskolák, óvodák, üzletek. Várhatóan ezeket a részleteket ismerteti a mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormányzati tájékoztató oldalán már felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány ma reggel is ülésezik a járványhelyzet miatt. A portál értesülései szerint Magyarországon is életbe léphet a Szlovákiához hasonló rendelkezés, azaz: az üzletekben kötelező lesz az FFP2-es kategóriájú maszk viselése, később ez minden egyéb zárt területen is kötelező lesz.