Rendhagyó összeállításban mutatta be 1848. március 15. helyszíneit a Jobbik

A kormány az országért van, tehát a nemzet felette mindig intézkedhetik

- idézte Táncsics Mihály szavait a Petőfi szobornál Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozat (Jobbik IT) elnöke. Ezután Farkas Krisztinával, a Jobbik szóvivőjével járták végig azokat a történelmi helyeket. Köztük vannak talán kevésbé ismertek, de jelentőségük ugyanolyan fontos volt a későbbi események tükrében, mint például a Pilvax kávéház vagy a Nemzeti Múzeum.

Bár a legenda szerint minden a Pilvaxban kezdődött, ez a helyszín sokkal fontosabb volt, a születő nemzet szempontjából

- mondta Farkas Krisztina, az előtt a Dohány utcai ház előtt, ahol Petőfi Sándor és felesége Szendrei Júlia, valamint Jókai Mór lakott.

A Nemzeti dalt itt írta meg Petőfi Sándor március 13-án, de eredetileg a március 19-i József napi lakomán tervezte bemutatni a költeményt. Azonban a bécsi, majd a Pest-Budán lezajlott események következtében március 15-én hangzott fel először Petőfi verse.

Az esős szerdai napon a most szinte „lázadó hipsternek” is mondható Petőfi tehát innen, ebből az albérletből ugrott el egy reggeli kávéra a közeli Pilvaxba és itt mondta el a sajtó azonnali szabadságáról szóló ötletét. Majd a sikeren felbuzdulva visszament az albérletbe. Itt a mostani Dohány utcában kezdődött minden

- mondta az épület előtt Farkas Krisztina.

Ezután bemutatták a márciusi ifjak helyszíneit kezdve a Pilvaxal, majd az orvosi kar belvárosi épülete, a bölcsész, a mérnöki és a jogi kar épülete következett. Farkas Krisztina felidézte, hogy Petőfi minden egyetemnél elszavalta a Nemzeti dalt.

A Landerer és Heckenast nyomda, a mai Kossuth Lajos és a Szép utca sarkán állt. Itt Landerer Lajos adta a tippet Petőfiéknek, hogy foglalják le a nyomdagépet, s így kijátszhatják a cenzort. Meg lett még említve, hogy a nyomda helyén később kávéház, majd fogadó állt. Itt lakott egy ideig - mások mellett - Jókai és felesége Laborfalvi Róza, Bajza József, Arany János.

A következő helyszín a Nemzeti Múzeum, pontosabban a múzeumkert volt, ahol immár nyomtatott formában osztották szét a Nemzeti dalt és a 12 pontot az ekkorra már mintegy tízezer ember között. Petőfi itt nem szavalta el a Nemzeti dalt, de Vasvári Pállal és Irinyi Józseffel felsorolták a 12 pontot, amit aztán a tömeg közfelkiáltással fogadott el.

A sokaság innen a Budai várba ment, hogy kiszabadítsák a sajtótörvények megszegése miatt bebörtönzött Táncsics Mihályt.

A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott

- idézte Petőfi Sándor visszaemlékezését Keresztesy Gergő az egykori helytartó tanácsnak a mai Úri utcai épülete előtt. Itt követelték a státuszfoglyok szabadon bocsájtását, amit a tanács el is rendelt. Táncsics börtöne a közelben volt és az akkori Szent József laktanya udvarán még most is áll az egykori puskapor raktár és börtön. Itt raboskodott Táncsics Mihály, de korábban szintén ebben a börtönben ült a három évre ítélt Kossuth Lajos, a Törvényhatósági újság terjesztése és kiadása miatt.

Itt tartották fogva Táncsics Mihályt

Márciusi 15.o utolsó helyszíne csak meg lett említve, mivel az épület már nem áll. A Nemzeti Színházban este, Katona József Bank bán című drámája ment. Az előadást azonban megszakították mert a lelkes tömeg elszavalta a Nemzeti dalt, majd a himnuszt és a szózatot énekelték.