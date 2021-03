Jakab Péter az utcáról üzent: "Az ellenzéki egység megszületett. A nemzeti egység is meg fog"

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, pártelnöke egy 2 esztendős emlékkel idézte meg március 15-e szellemiségét.

2019. március 15-én az ellenzék és sok ezer civil közösen ünnepelt a Szabad sajtó úton, ahol mások mellett felszólalt Jakab Péter is. A megmozdulás végén az ellenzéki képviselők kitűzték az Országház épületére a Márciusi Kiáltványt, a magyar ellenzéki értéknyilatkozatát.

"Március 15-e finoman szólva sem a kijárási korlátozásról szól, ezért most nem egy szobából üzenek nektek, hanem az utcáról. Onnan, ahonnan két évvel ezelőtt is. Onnan, ahol újabb megerősítést kaptam tőletek: március 15-én nemcsak a zsarnok feletti győzelmet ünnepeljük, de a nemzet egységét is"

- fogalmazott mai bejegyzésében Jakab Péter.

Emlékeztetett,

két évvel ezelőtt kimondták, azóta pedig meg is teremtették az ellenzék egységét. Mert bár különbözőek vagyunk, a hazánk mégiscsak közös, annak minden szépségével és minden bajával együtt

- tette hozzá.

"Mi megtanultuk meghallgatni a másikat, akkor is, ha nem értünk vele egyet. Megtanultuk meggyőzni egymást. Megtanultunk engedni is, kompromisszumokat kötni. És ami a legfontosabb: megtanultuk kimondani azokat a közös nemzeti minimumokat, amelyekre fel lehet építeni a szabadság és a jólét Magyarországát. Ha ezt hat ellenzéki párt meg tudta tenni, meg fogja tudni tenni az ország is. Az ellenzéki egység megszületett. A nemzeti egység is meg fog"