Csúszik is, drágul is a Néprajzi Múzeum építése a Városligetben

Újabb közel 3 milliárd forintot költ el a Néprajzi Múzeumra a Liget-projektet felügyelő állami cég Mészáros Lőrincéknél, írja a G7.

Az épület kivitelezését eredetileg szűk 26 milliárd forintért nyerte el a Záév-Magyar Építő kettős – amely a Puskás Stadiont is építette – azonban az ár már tavaly több mint 6 milliárd forinttal duzzadt az előre nem látható költségek miatt.

Most egy teljesen új szerződés keretében e mellé kapnak még 2,8 milliárdot – számol be róla a portál –, így a múzeum kivitelezésére csak ennél a két cégnél

majdnem 35 milliárd forintot költ el a Városliget Zrt. Az egyéb járulékos munkákkal pedig az összköltség már a 40 milliárdot közelíti.

A napokban lezárt közbeszerzés hivatalosan az „Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai” nevet viselte. Eszerint a tender nyertesének feladata:

a légzáró elemes álpadlórendszer telepítése,

a világítás és a világításvezérlés kiépítése,

az optikai gerinchálózat kivitelezése,

az audiovizuális rendszerek kiépítése, valamint

nekik kell a bútorokat is beépíteni.

Az azonban nem teljesen egyértelmű, hogy ezek a feladatok miért nem voltak benne az eredeti generálkivitelezési szerződésben, ahogyan az sem, esett-e egyáltalán szó róluk a megállapodásban. A szerződésben ugyanis a konkrét munkákat elvileg a különböző mellékletek részletezik – írja a portál –, ezeket azonban nem hoztak nyilvánosságra az erre hivatott adatbázisban.

A közbeszerzésen csupán ketten adtak be ajánlatot: a kedvezőbbet ugyanaz a Záév-Magyar Építő kettős, amely a generálkivitelezést is végzi, így a projekt ezen része is marad Mészáros Lőrinc közelében. A Záév ugyanis a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozik.

Az új Néprajzi Múzeumot az eredeti tervek szerint az ide év júliusában kellene átadni, erre azonban biztosan nem kerül sor, hiszen a koronavírus-járvány miatt a projekt megcsúszott. Ennek okán tavaly – amikor a beruházás árát közel negyedével megemelték – a határidőket is kitolták.

A konzorcium a módosított szerződés alapján még fél évet kapott, de olybá tűnik, a projekt még ezen is túlfut: Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója ugyanis az Inforádiónak a napokban azt mondta, várhatóan jövő márciusra készül el és nyílik meg a városligeti épület.

A régi helyről való elköltözés pedig szintén pénzbe kerül: a bő 220 ezer műtárgyból álló gyűjteményéből már több mint százezer elhagyta az intézmény Kossuth Lajos téri épületét. Mindez több mint 200 millió forintba kerül, azonban nem ez az egyetlen olyan tétel, ami nem fért bele az eddig említett 35 milliárdba: a tervezésre is elköltöttek már közel 1,9 milliárdot, a munkagödör és a közműkiváltás pedig több mint 2,5 milliárd forintba került.