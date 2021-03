Orbán Viktor: Egy hétig még biztosan fennmaradnak a jelenlegi korlátozások

Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének Facebook-oldalára péntek reggel feltöltött képeiből az látszik, a terveknek megfelelően ismét összeült az operatív törzs, amely áttekinti a koronavírus-járvány adatait és dönt a további lépésekről.

A miniszterelnök ezt követően a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! c. műsorában adott – szokásához híven – rádióinterjút, s tett fontos bejelentéseket, ahogyan azt Gulyás Gergely már a csütörtöki Kormányinfón is jelezte.

Orbán Viktor elsőként azt közölte,

egy hétig még biztosan fennmaradnak a jelenlegi korlátozások, a szakemberek ugyanis azt mondták, nem lehet most lazítani.

Az elmúlt 24 óra adatait ismertetve a miniszterelnök elmondta, 213-an veszítették életüket, ennyi áldozata pedig még soha nem volt a járványnak. Többen vannak kórházban mint valaha: 9 ezren gépi lélegeztetés nélkül is, 1174 ember lélegeztetőgépen.

Több mint tízezer szabad ágy van – mondta Orbán –, a kérdés azonban az, hogy lesz-e elég szakszemélyzet. Ugyanakkor megnyugtatóak voltak számára a hétvégi megbeszélések a kórházigazgatókkal.

Mindenkinek van baja, mindenkinek kell dolgoznia, de látni lehetett, hogy meg fogják oldani.

A miniszterelnök a családoktól kitartást, a fiataloktól türelmet kért. Hozzátette, egyre több fiatal fertőzött van.

Elismerte, nehéz helyzetben vannak a szolgáltatók, a szépségiparban dolgozók is, de azt ígérte, újra fog indulni a gazdaság.

Beszélt arról is, miszerint jó esély van arra, hogy az iskolákat újra tudják majd nyitni, továbbá lezárult a konzultáció is, az operatív törzs pedig most készíti az újranyitási tervet annak függvényében, hogy mikor éri el az átoltottság a 2; 2,5; 3; 3,5; 4 millió főt.

Dátum még nincs, de amint minden 60 év fölötti ember be lesz oltva – 2,5 millió oltott –, az lesz az a pillanat, amikor meg lehet indítani az újranyitást.

Hozzátette, minden héten 4-5-ször annyi embert oltanak be, mint ahányan megbetegszenek.

Az egész húsvét külön járványügyi intézkedéseket igényel, "a lányok-asszonyok meg lesznek locsolva". Erről jövő héten döntenek, pénteken a Kossuth Rádióban ismerteti majd a miniszterelnök.

Elmondta, az újraindítás tervében

lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat a védettségi igazolvánnyal rendelkezők tudnak igénybe venni.

Szó esett természetesen Brüsszelről is. Ennek kapcsán a miniszterelnök közölte, ha nyilvánosságra hozhatná a szerződéseket, mindenki látná, hogy az Európai Bizottságnak rendkívül fontos szerepe van a vakcinák beszerzésében. Hozzátette, ma már bánja, hogy Brüsszelre bízta ezt, s a falba verné a fejét. Úgy véli, nem tud megbirkózni a Bizottság a feladattal, s ez jól mutatja, szükség van nemzetállamokra.

Közölte, 500 ezer adaggal kevesebb AstraZenca-vakcina érkezik az országba, ezért Szijjártó Péterrel azt a célt tűzték ki, hogy keletről pótolják ezt az adagot.

Orbán a lélek titkos bugyrairól is szót ejtett. Úgy tapasztalja ugyanis, rossz lelki állapotban van a kontinens és Magyarország is.

Kell majd egy újraindítás a gazdaságban, és lelkileg is helyre kell hozni az országot. Újra kell egyesíteni Magyarországot!

– mondta, ebben pedig a művészekre, az egyházakra is számít.

Annak kapcsán, hogy a Fidesz szakított az Európai Néppárttal, a miniszterelnök úgy fogalmazott:

Jó volt, szép volt, elég volt.

Hozzátette, az elmúlt esztendőkben már eltávolodtak egymástól, s szerinte nem támogatták a rezsicsökkentést és a járvány idején is azzal voltak elfoglalva, miként szorítsanak egyet a Fideszen. A jövőre nézve a lengyelekkel tárgyal arról, miként tervezzenek a későbbiekben.