A vendéglátóipar után a szépségipar is haldoklik

írta Facebook oldalán Beleznay Zsuzsanna, Terézváros jobbikos alpolgármestere.

A Jobbik családpolitikáért felelős politikusa arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a szakmákban dolgozók javarészt egyéni vállalkozóként működnek, katás adózással, de semmilyen támogatást nem kapnak az államtól.

Beleznay Zsuzsanna felidézte, hogy jogi és közgazdász diplomája mellett fodrász képzésben is részt vett éppen azért, mert szerette volna megtudni, hogy milyen problémákkal, milyen kihívásokkal küzdenek azok, akik ebben a szakmában dolgoznak.

Kijelenthetem, hogy akkor sincs egyszerű dolguk, amikor nincs vírus, de amióta a vírus a mindennapjaink részét képezi, azóta nekik is kiemelten nehezített a helyzetük. Kevesebb a vendégük, kevesebb a bevételük. A teljes bezárás óta pedig jobban lejt a pálya, hiszen a vállalkozók zöme magánszemélytől bérli az üzletét, így a közüzemi számlák mellett a bérleti díjat is fizetniük kell, ez pedig azt jelenti, hogy néhány hét alatt akár több százezer forintot is veszítenek