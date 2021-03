Rezidens Szövetség: "A magyar egészségügyben nincsenek inasok"

A Magyar Rezidens Szövetség is reagált Orbán Viktor miniszterelnök pénteki interjújára, melyben a miniszterelnök inasoknak nevezte a rezidenseket.

"A magyar egészségügyben nincsenek inasok"

- szögezték le.

Mint írták, a magyar egészségügyben nővérek, ápolók és számos további szakdolgozó, rezidens orvosok, házi- és kórházi szakorvosok, köztük főorvosok és professzorok, valamint az előzőek munkáját támogató fizikai és szellemi dolgozók vannak. Őket segíti most már hónapok óta egyre több orvostanhallgató (medikus) és más egészségügyi szakos egyetemi hallgató.

"A felsoroltak munkája – saját kompetenciáiknak megfelelően - mind-mind elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy lehető legtöbb, a gyilkos járványban megbetegedett honfitársunkat gyógyítsuk meg, és engedhessük haza szeretteik körébe, vagy az oltások beadása által megelőzhessük súlyos megbetegedésüket"

- hangsúlyozta a szövetség.

A rezidens orvosok a kórházakban dolgozó, nem nyugdíjas orvosok mintegy 20 százalékát teszik ki, és a járvány során végzett munkájukért Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató is elismerését fejezte ki.

"Bízunk benne, hogy az ágazatirányításon túl az ország vezetésének legmagasabb szintjén állók is mellőzni fogják a félreérthető vagy negatívan interpretálható megfogalmazásokat megszólalásaikban.

Ezek, és ahogy a sajtóban a járványhelyzet érdemi bemutatását is időnként háttérbe szorítják, a járvány csúcsán, a járványügyi betegellátás legmagasabb időszakában csak arra lehetnek alkalmasak, hogy elterelődjön a közvélemény figyelme arról, hogy a már most is minden rekordot megdöntött fertőzések és halálozások számának további növekedését, az egészségügyi ellátás végzetes túlterhelődését csak az oltások mindenki általi beadatása, elegendő vakcina rendelkezésre állásig pedig csak a kötelezően előírt védelmi intézkedéseken is túlmutató felelősségteljes egyéni magatartás tudja megakadályozni" - írta aMagyar Rezidens Szövetség.