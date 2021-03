Rezsicsökkentés: gázóra kiakasztva, áram a fővezetékről

Most fejezte be a rendőrség annak az ügynek a vizsgálatát, amiben egy nő nem csak a gázzal, de a villannyal is lebukott egy ellenőrzés során.

Mint írták, az egyik garai házban az illetékes gázszolgáltató munkatársai ellenőrzést tartottak még 2020 májusában, mely során észlelték, hogy a mérőórát megakasztották, így úgy tűnt, mintha nem lenne fogyasztás a lakásban.

A szakemberek azonnal értesítették a rendőrséget.

A nyomozás során felmerült a gyanú, hogy az áramot is jogtalanul vételezik. Kiderült, hogy a tulajdonos a villanyóra előtti méretlen fővezetékre csatlakozott, és így szerezte az energiát.

A 34 éves nővel szemben lopás miatt indult büntetőeljárás.

A kirendelt igazságügyi szakértő véleménye szerint a 2018 augusztusától lopta a gázt a nő hozzávetőleg 680 ezer forint értékben, míg az áramot 2019 novemberétől - közel 61 ezer forintban - vételezte jogtalanul.

A büntetőeljárást a bajai rendőrök a napokban befejezték, és vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes járási ügyészségnek.