Operatív törzs: Újabb rekordot döntött a halálozási arány és soha ennyien nem kerültek lélegeztetőgépre

Elemi erővel tombol a járvány Európa szerte

- mondta a tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília szerint ez a jelenség az új mutáns variánsok miatt van.

252 COVID-beteg hunyt el az elmúlt 24 órában és 1389-en vannak lélegeztetőgépen. 180 ezer Szputnyik vakcinát várnak még a mai nap folyamán. A tisztifőorvos arra kért mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, mert mint fogalmazott kötelességünk és felelősségünk mindenkit megvédeni a járványtól.

- mondta Müller Cecília.

A tisztifőorvos adatai alapján 11 873 fő van jelenleg kórházban, illetve lélegeztetőgépen. Köztük sok a fiatal, akiknél semmilyen alapbetegséget nem találtak. Müller Cecília elmondta, nagyon nagy az egészségügyi ellátórendszer terhelése ezért nincs az a munkaerő-mennyiség, ami elegendő lehet egy világjárványban.

Ilyenkor mindig többletkapacitásra van szükség, ezért toboroznak önkénteseket és ezért vonnak be katonákat is a védekezésbe

- tette hozzá a tisztifőorvos.

Közelítünk afelé, hogy félmillióan a második oltást is megkapják. Látjuk azonban, hogy mindez nem elég, mert még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy népesség szinten értékeljük a védettséget

- jelentette ki Müller Cecília hangsúlyozva, hogy a 65 év felettiek többségét már beoltották, de most ismét levelet küldenek azoknak, akik még nem regisztráltak.

Kérdésre válaszolva a tisztifőorvos azt javasolta, hogy a hamaosan nyitó játszótereken cseréljék ki a homokozóban a homokot, tisztítsák meg a játékokat és végezzenek nagytakarítást.

György István államtitkár az oltási munkacsoport vezetője közölte, eddig 1 636 436 embert oltottak be, köztük 441 820 már második adag vakcinát is megkapta. Ezzel a lakosság 14,4 százaléka be lett oltva.

A következő időszakban az idősek oltásának befejezése várható. Ezen a héten érkezik a Pfizer oltások második adagja.

Minden háziorvos 31 idős embert szerezhet be az oltópontokra. A regisztráltak oltása praxis arányban zajlik, de sajnos most sincs annyi oltás, mint amennyire szükség lenne

- mondta György István.

Az elkövetkező egy hétben 212 ezer idős ember oltása következhet. Hamarosan üzembe állítják a honvédség oltóbuszait, amelyek főleg a kistelepüléseken végzi az oltást. Arra kérik az önkormányzatokat, hogy segítség a háziorvosok főleg adminisztrációs munkáját.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese közölte, a tömegközlekedési járműveken és a várakozóhelyeken 13-an, az üzletekben, bevásárlóközpontokban 6 személlyel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában.

Nem kellett ugyanakkor intézkedni a vendéglátóhelyeken való tartózkodási szabályok miatt. Azonban egy mohácsi vendéglátóhelyet bezártak a szabályok megszegése kapcsán. Eddig összesen 21 helyet zárattak be 6 hónapra. 46 intézkedést végeztek a határokon a tranzitszabályok megszegése miatt.