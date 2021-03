Csak húsvét hétfő után nyithatnak a boltok, a pedagógusokat április 1-től oltanák

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pénteki rendkívüli sajtótájékoztatója keretében elmondta: "A járvány harmadik hulláma minden eddiginél komolyabb feladat elé állítja az országot".

Majd egyúttal megerősítette a miniszterelnök rádióinterjúja során elhangzottakat, miszerint

a jelenlegi számok mellett pillanatnyilag semmilyen nyitás nem engedhető meg.

Ugyanakkor egy utolsó "közös erőfeszítésre" buzdított annak érdekében, hogy a mostani hullám csúcspontján túlléphessünk.

Emellett a miniszter azt is hangsúlyozta, ő is azt kéri, hogy az érvényben lévő szabályokat mindenki tartsa be a húsvéti időszakban is. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet komoly, továbbá "az orvosok és az ápolók megfeszített munkájára van szükség, hogy mindenki a lehető legjobb ellátást megkaphassa".

Szerinte hamarosan túl is leszünk a járvány harmadik hullámán, így "megkezdődhet a nyitás".

Támogatják azon szabályokat, melyeket a kormány felé javasoltak a gazdaság szempontjából. De csak 2,5 milliós beoltottság után nyithatunk, ami húsvét után néhány nappal lehetséges - mint mondta.

Ezután a következő változtatások fognak várhatóan életbe lépni:

A kijárási tilalom módosul: este 10-től hajnali 5-ig fog tartani.

Az üzletek reggel 5-től fél 10-ig nyitva lehetnek.

Valamennyi bolt kinyithat, de 10 négyzetméterenként csak 1 vásárló tartózkodhat ott.

A szolgáltatások esetében a március 8. előtt érvényes szabályokra térünk vissza.

Az iskolák, óvodák április 19-én nyithatnak a tervek szerint.

Jövő csütörtöktől, azaz április 1-től a tanárok oltása is megkezdődhet.

Gulyás úgy látja, az eredményes vakcinabeszerzések révén "már csak néhány hetet kell kibírnunk".