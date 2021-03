Orbán Viktor: A kijárási tilalom este 10-re tolódhat, az iskolák április 19-én nyithatnak

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli szokásos rádió nyilatkozatában a megszokott menetrendet követve először is közölte a friss a járványügyi adatokat:

- majd hozzátette, hogy 10 343 tartalékágy és több mint ezer lélegeztetőgép áll rendelkezésre. A végső tartalékokhoz eddig még nem kellett hozzányúlni. Azzal folytatta a miniszterelnök, hogy a vírus egy mutáns változata miatt tartunk a harmadik hullámnál, ami a fiatalokat sem kíméli. A járvány tetőzése elkerülhetetlen, azt viszont nem tudni, hogy a járványgörbe mikor kezd el lefelé indulni:

A korlátozások feloldása kapcsán Orbán kifejtette, az online EU-csúcson egyértelművé vált számára, hogy más országokban sokkal nagyobb a baj, mint idehaza, rosszabbak a számadatok. Szerinte ezt annak köszönhetik, hogy nem szereztek be keleti vakcinákat. Ígérete szerint a következő hónapban másfélszer annyi vakcina lesz, mint márciusban volt.

- reagált a nyitás kérdéskörére szűkszavúan, majd visszakanyarodott az oltóanyagok kérdéskörére és közölte: már 1,8 millió oltott ember van, és van 250 ezer orosz vakcina a raktárakban, amik azonnal használhatóvá válnak, amint az NNK ellenőrizte őket.

Bejelentette azt is, hogy

Az iskolák nyitását illetően a miniszterelnök szerint legkorábban április 19-én térhetnek vissza a diákok az iskolapadokba, ugyanis addigra 3 millió fölött lesz a beoltottak száma.

Orbán emlékeztetett, hogy a 65 év fölöttiek 71 százaléka már be van oltva, a legidősebbek közül viszont nem találnak 49 ezer embert. Sikerült a várandósokkal is foglalkozniuk, akik a Pfizer és a Moderna vakcinájával olthatóak. Arra kért mindenkit, hogy bízzanak a háziorvosokban, hiszen ők meg tudják ítélni, kiket kell előbb oltani azok közül, akiknek az oltásáról ők döntenek.

Közölte továbbá, hogy minden héten el fogja mondani a rádióban a tényleges helyzetet, ezért a lakosok ne adjanak hitelt a "kakofóniának". Orbán arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát, ha másért nem, akkor azért, mert

Csütörtök kora délután több hiba miatt döcögve elindult az oltási regisztráció ellenőrzésére szolgáló oldal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő weblapján. A miniszterelnök szerint a hibák elkerülhetetlenek és mindenki legyen türelemmel:

sok százezres, milliós adatbázisokat kezelünk, biztosan hibázunk mi is és az államigazgatásban is biztosan előfordul olyan hiba, aminek nem kellene megtörténnie. Összességében nem kerülhető el ilyen hatalmas adatbázis esetén, hogy ne csússzen be egy-egy hiba.