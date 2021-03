Galgóczi: húsvétkor lehetőleg csak a szűk család találkozzon, a szabályokat tartsuk be

Még mindig a koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, az elmúlt napon is csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltat - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.

Galgóczi Ágnes kiemelte, hogy a következő napok, hetek is nehezek lesznek, és továbbra is fontos az emberek fegyelmezett viselkedése, a korlátozó, higiénés szabályok betartása. Most az a fontos, hogy megakadályozzák és lassítsák a járvány további terjedését, és csökkenjen a terhelés az egészségügyi rendszeren.

Az osztályvezető ismertette: a hétvégén is folytatódik a védőoltások beadása, eddig 1 millió 900 ezer ember kapta meg az oltást, és több mint hatszázezren már a második dózist is. A szakember arról is beszélt: a jövő héten elkezdődik a pedagógusok oltása, aki még nem regisztrált, de szeretne oltást kapni, március 29-ig regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon.

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a húsvétra készülődés és a húsvéti ünnepek során is fontos a járványügyi és higiénés szabályok betartása, tehát kerülni kell a zsúfolt helyeket, be kell tartani a szociális távolságot és fontos a kézmosás, kézfertőtlenítés, maszkviselés.

Húsvétkor lehetőleg csak a szűk család találkozzon, de ha az oltás után már kialakult a védettség, a nagyszülőkhöz lehet menni – mondta Galgóczi Ágnes, aki azt javasolta, hogy családon belül is tartsuk be a járványügyi szabályokat.

