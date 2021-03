Egységes csomagolásba kerülnek a cigaretták, de nem minden dohányterméket érint

A 24.hu értesülései szerint a felmárkázott és egyedi dizájnú dohánytermékeket november-december körül kezdhetik el tömegesen lecserélni a gyártók. Noha a rendelet szerint a dohányboltok 2021. december 31. után is árusíthatják a korábban már beszerzett, nem egységes csomagolásban lévő termékeket, tehát előfordulhat, hogy akár még jövő év januárjában és februárjában is találni a jelenleg forgalmazott darabokból az üzletekben.

Felidézik, hogy 2015 júniusában Lázár János még miniszterként jelentette be, hogy a kormány egységes cigaretta-csomagolást tervez, de a 2019. május 20-ai határidőt végül két és fél évvel elodázták egy kormányrendeletben.

Piaci forrásaik arról számoltak be, hogy az új szabályokkal két eszköz marad a gyártók kezében: Az egyik az ár, de árháborút senki sem folytatna szívesen. A másik a termékfejlesztés, hiszen attól a ponttól kezdve

ténylegesen már csak a minőség lesz a különbség a cigaretták között.

Természetesen valamekkora szerepe lesz a márkanévnek is, de a dobozokról minden eltűnik, ami korábban a márkához volt köthető. Mint írják, a kormányrendelet értelmében

a cigaretta, a finomra vágott töltős és sodródohányok, valamint a pipadohány kerül egységes csomagolásba, a szivarkák, a szivarok és a dohányhevítéses termékek nem.

A portál emlékeztet, az egységes csomagolás ötlete Ausztráliából ered, ahol egy évtizeddel ezelőtt kutatást készítettek: reprezentatív mintán keresték a legkevésbé vonzó színt. Ez a zöldes keki lett, ezt vezették át a csomagolásokra, ennek a Pantone-számát veszi át Magyarország is. A szabály pedig nemcsak a zacskóra és a dobozra vonatkozik majd, hanem a cigarettaszálakat is érinti.

Hozzáteszik, hogy akiknek mindez az első hetekben komoly fejfájást fog okozni, azok a dohányboltosok, hiszen amikor hátrafordulnak az eladók, öt négyzetméteren ugyanazt látják majd, és nehezebben találják meg, amit a vevő kért.

Amikor megszületett a kormányrendelet, a törvényalkotó a cigarettára és a finomra vágott dohányra helyezte a hangsúlyt, a dohányhevítéses termékek akkor még nem voltak piacon.

Úgy tudják, hogy egyelőre nincs is napirenden, hogy ezeket a termékeket is bevonják az egységes csomagolás alá. Mivel a dohányhevítéses technológia kevésbé káros a szervezetre, hiszen nincsen égés, nem keletkezik füst, annak is lehetne haszna, ha a fogyasztók áttérnének az ilyen típusú termékekre a hagyományos cigarettáról .

Bizonyos becslések rámutatnak: Magyarországon jelenleg 2,4 millió ember szív cigarettát, a hevítéses dohánytermékeket fogyasztók száma pedig 200 és 250 ezer közé tehető.