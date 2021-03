Az oltási intézkedések kormányzati kommunikációját bírálták a nyugdíjas szervezetek

Mi maximálisan egyetértünk azzal, hogy nagy szükség van a koronavírus elleni oltásra

- mondta az Alfahír érdeklődésére Tóth Istvánné, az „Életet az éveknek” Országos Szövetsége irodavezetője.

A főleg nyugdíjas klubokkal kapcsolatban lévő szervezet munkatársa elmondta, folyamatosan tájékoztatják az időseket a vakcina fontosságól. Ez annyiban nehézkes most, hogy a korlátozások miatt sokkal kevesebbet találkoznak egymással, azonban így is nagyon sokan már a második oltásukat is megkapták.

Azért az idősek online szokási nem olyanok mint a fiataloké, de meglepően sokan vannak fenn a Facebookon, követik a közösségi oldalunkat, ahol természetesen arra kérünk mindenkit, hogy oltassa be magát előtte regisztráljon. Nemrég Falus Ferenc volt tisztifőorvos tartott előadást az oldalunkon, előtte dr. Béres Ferenc. Vannak ugyan akik nem hajlandóak beoltatni magukat, de csak néhány ilyen esetről hallottam

- tette hozzá Tóth Istvánné.

Hasonló esetekről számolt be lapunknak Papp Katalin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke, de az oltások beadásának rendszeréről sokkal árnyaltabban fogalmazott.

A vártnál kevesebb idős embert oltottak be Ennek fő oka szerintem a gyatra kormányzati tájékoztatás és kaotikusnak tekinthető oltási intézkedések. Mi ugyan rendszeresen tájékoztatjuk tagszervezeteinket és gyakorlatilag minden nyugdíjas be is oltatná magát, de még most is tudok olyan esetekről, amikor még nem értesítették az idős nyugdíjast az oltásáról, miközben a családtagjai már megkapták a vakcinát.

Papp Katalin szerint ha az önkormányzatokat is bevonná a kormány az oltások beadása során, akkor sokkal gyorsabban és zökkenőmentesebben végezhetnék a vakcinák beadását. Bírálta a tájékoztatást, ijesztőnek tarja a napi halálesetek nagy számát, ugyanakkor kifejezetten sértőnek nevezte, amikor például az operatív törzs tájékoztatóján mindig kiemelik, hogy az elhunytak többnyire idős emberek voltak, akik krónikus betegségeben szenvedtek.

Azzal, hogy ezt állandóan hangsúlyozzák, ez nagyon sok emberben azt az érzetet kelthették, hogy na ezek amúgy is már idősek és betegek voltak... Ez nagyon sértő tud lenni

- hangsúlyozta Papp Katalin, a Nyugdíjasok Országos Képviselete elnöke.

A legtöbb nyugdíjas szervezet, egyesület a honlapján, Facebook oldalán sokat foglalkozik az oltás fontosságával. A nehézkes kormányzati adminisztráció, illetve a rossz és sok eseteben pontatlan tájékoztatás ellenére is igyekeznek segíteni az idős embereknek a koronavírus elleni oltások lebonyolításában. Még az egyes politikai pártok nyugdíjas szervezetei is arra szólítják fel a tagságot, hogy oltassák be magukat. A kormány sokszor hangoztatja, hogy az ellenzék oltásellenes. Mostanság ez az egyik legtöbbször elhangzó magyarázat, amikor a vakcinabeszerzésről, az oltások szervezetlenségéről, illetve a hiányos tájékoztatásról kérdezik az illetékes minisztert, államtitkárt.

Pedig a Fideszhez kötődő szervezetek sem nagyon erőltetik meg magukat, amikor az oltások fontosságát kellene kiemelni. A CÖF-CÖKA honlapján ezzel kapcsolatban is csak némi Sorosozás kapcsán írnak erről. A többi bejegyzés a Fideszhez köthető magát civil szervezetnek nevező CÖF-CÖKA oldalán pedig leginkább azzal foglalkozik, hogy a háttérhatalom mekkora szenvedést okoz pártunknak és kormányunknak. Még ennél is kevesebb szó esik a nyugdíjasok beoltásáról, illetve az idős emberek védelméről a Fidesz honlapján . Olyan, hogy Fidesz-nyugdíjas tagozat talán már nem is létezik. A kormánypárt internetes oldalán a kifejezetten a nyugdíjasoknak szánt üzenet utoljára 2006-ban lett közzétéve.

Az idős emberek túlnyomó többsége tehát beoltatná magát. Ez azonban sokszor nehézségekbe ütközik ami nem a nyugdíjasok hibája, hanem az elhangzottak alapján elhibázott oltási stratégia és a rossz és sokszor pontatlan kormányzati kommunikáció. A lapunknak nyilatkozó nyugdíjas szervezetek képviselői azt is elmondták, hogy hiába javasolnak sok esetben használható elképzeléseket az oltás felgyorsítása érdekében, a kormányzat nem veszi figyelembe a javaslatokat, többnyire még tárgyalni sem hajlandóak ezekről a problémákról.